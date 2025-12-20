自由電子報
拳擊》破80億元大戰！前重量級拳王約書亞KO網紅保羅骨折送醫

2025/12/20 21:46

前重量級拳王約書亞KO網紅保羅骨折送醫。（法新社）前重量級拳王約書亞KO網紅保羅骨折送醫。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕由Netflix贊助、總獎金盛傳高達2.67億美元（約84.9億台幣）的另類對決，前世界重量級拳王約書亞（Anthony Joshua）展現壓倒性實力，第6回合KO拳擊網紅J.保羅（Jake Paul），甚至導致對手下巴骨折送醫。

由於雙方實力懸殊，導致這場在邁阿密凱西亞場館舉行的賽事一面倒，J.保羅多次挨打倒地，並試圖抱著約書亞腿部，觀眾席不時傳出零星噓聲，「這不是最好的演出。」36歲的約書亞坦承，耗時比預期長了一些，但拿手右拳最終發揮效果，並稱讚嘴角流血的J.保羅堅持奮戰，「我想給他應有的肯定，他一次次站起來。雖然場上處境艱難，但他持續嘗試尋找方法，能做到這點需要真正勇氣。」約書亞賽後也向另位前重量級拳王富里（Tyson Fury）發出挑戰，希望進行一場夢幻對決，據傳比賽已在籌備，預計2026年9月舉行。

暌違15個月重返擂台的約書亞，總計出拳146次、命中48次；相比之下，J.保羅僅命中16次，儘管賽後送醫治療，他仍對自己的表現感到滿意，「很有趣，我全力以赴，享受比賽過程。順帶一提，我想我的下巴骨折了。但他是史上最頂尖的拳手之一。我會回來的，並去爭取世界冠軍。」

