MLB

MLB》想代表台灣打經典賽的「費仔」找到新東家！美媒分析來季展望

2025/12/21 07:15

費爾柴德。（資料照）費爾柴德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕29歲台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在今年11月初遭光芒指定讓渡（DFA），如今找到新東家，與守護者簽下附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，守護者球團今天也公布消息。

今年費爾柴德在春訓時被紅人DFA後交易到勇士，但只出賽28場，繳出.216/.273/.333的打擊三圍，有2分打點但沒有全壘打，標準化加權得分創造值（wRC+）為68，隨後又遭勇士指定讓渡後轉戰光芒，但來到新球隊後一場未打就拉傷右側腹斜肌，進入10天傷兵名單直到球季結束。

對於守護者來說，今天在自由市場上失去湯瑪斯（Lane Thomas）後，費爾柴德能成為一個不錯的右打深度人選。目前守護者外野群左傾嚴重，包含當家明星外野關（Steven Kwan）、德勞特（Chase DeLauter）與瓦勒拉（George Valera）都是左打，加上今年守護者外野群的wRC+僅87，位居全大聯盟第26，如果後續沒有更大規模的外野補強，費爾柴德預計將能厚實守護者的板凳深度。

費爾柴德在今年季前曾表態，想要代表台灣出戰明年的世界棒球經典賽，不過受到傷勢影響能否順利為台效力，仍要等待進一步的資訊，「費仔」生涯在大聯盟5個球季，繳出.223的打擊率與.689的OPS，累計18支全壘打，wRC+88。

