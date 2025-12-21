MLB》今年2度重返洋基卻仍沒上大聯盟！31歲工具人「魷魚」再轉隊

瓦拉斯奎茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕31歲內野工具人、綽號「魷魚」（Sqiud）的瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）今年以小聯盟合約與洋基再續前緣，季中一度遭釋出後又被簽回，但始終未能上到大聯盟，如今決定另尋機會，以附帶大聯盟春訓的小聯盟合約加盟遊騎兵。

瓦拉斯奎茲就是紐約布朗克斯當地人，2021年就曾和洋基簽下小聯盟合約，並在球季尾聲頂替受傷的明星二壘手「托天子」托瑞斯（Glayber Torres），迎來身披條紋戰袍的處女秀，其防守功力令洋基球迷留下深刻印象。

不過2021年球季後，瓦拉斯奎茲就被洋基放進讓渡名單，他也被天使撿走。2024年他與與勇士簽下小聯盟合約，但整季都待在3A；今年以小聯盟合約重返洋基，但8月初遭釋出，之後洋基遇到傷兵潮，決定再以小聯盟合約簽回瓦拉斯奎茲。

然而瓦拉斯奎茲還是沒能等到上大聯盟的機會，今年待在3A出賽106場，打擊三圍.242/.304/.345，敲出5轟、41分打點。如今轉戰遊騎兵，隨著西米恩（Marcus Semien）被交易至大都會，席格（Corey Seager）與榮格（Josh Jung）都有豐富傷病史，瓦拉斯奎茲能為遊騎兵帶來一定的內野深度。

