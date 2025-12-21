自由電子報
NBA》「死神」降臨！37歲杜蘭特31分技壓「小丑」 火箭碎金塊6連勝

2025/12/21 09:18

杜蘭特（中）、約基奇（右）。（美聯社）杜蘭特（中）、約基奇（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天客場挑戰金塊，37歲「死神」杜蘭特（Kevin Durant）寶刀未老，攻下全場最高31分，率領火箭115：101敲碎金塊，終止2連敗。

火箭首節打完落後金塊3分，然而次節金塊自家籃框加蓋，單節命中率僅31.6%，杜蘭特把握機會攻下10分，率火箭打出27：16攻勢，半場打完取得53：45領先。易籃後金塊持續打鐵，火箭則靠著謝波德（Reed Sheppard）、史密斯（Jabari Smith Jr.）瘋狂放冷箭拉開分差，決勝節KD再拿11分，穩住勝局。

37歲的杜蘭特此役上場40分鐘，14投8中包含三分6投5中，攻下全隊最高31分，外帶6籃板5助攻，謝波德化身板凳暴徒砍進28分包含6顆三分球，史密斯22分10籃板，湯普森（Amen Thompson）16分6助攻。火箭此役團隊三分35投19中，命中率高達54%。

金塊今天中斷6連勝，當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）20投9中，繳出25分7籃板5助攻的成績單，穆雷（Jamal Murray）16分7助攻，布朗（Bruce Brown）板凳挹注12分。金塊此役在自家主場打鐵，團隊命中率僅40%，三分命中率28%。

