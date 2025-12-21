NFL》決勝節爆衝突！衛冕軍老鷹闖季後賽 國東二連霸創21年首見紀錄

老鷹在國聯東區封王。（取自NFL官方X）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍費城老鷹今天於客場對決國聯東區死對頭華盛頓司令，2大當家明星赫茲（Jalen Hurts）與巴克利（Saquon Barkely）優異發揮下，以29：18輕取司令，收下近期2連勝，也是本季第10勝，同時在分區正式封王，闖進季後賽。

巴克利與赫茲。（法新社）

赫茲首節在紅區短傳給史密斯（DeVonta Smith）達陣先馳得點，然而進入次節後，老鷹踢球員艾略特（Jake Elliott）連續踢失2次射門，包含上半場結束前一記43碼三分球，讓老鷹陷入7：10落後。所幸第三節赫茲再找上近端鋒戈德特（Dallas Goedert）達陣要回領先。

決勝節老鷹回到擅長的地面輾壓模式，畢斯比（Tank Bigsby）跑出22碼達陣，將領先擴大為27：10，讓比賽進入垃圾時間，但老鷹還決定讓巴克利操刀2分轉換，成功攻進達陣區後雙方也爆發衝突上演全武行、黃旗滿天飛。最終司令達陣也於事無補，老鷹成功踢館。

Things getting chippy here between the Eagles and Commanders pic.twitter.com/1FYV4JplMH — FOX Sports: NFL （@NFLonFOX） December 21, 2025

上季超級盃MVP赫茲，此役30傳22中推進185碼，傳出2次達陣，地面也貢獻40碼；巴克利也找回去年宰制力，21次跑陣推進132碼為本季次高；司令方面，在新星四分衛丹尼爾斯（Jayden Daniels）再度因傷倒下後球季早已提前結束，今天吞下本季第11敗，替補老將馬里歐塔（Marcus Mariota）也因傷退場，雪上加霜。

老鷹今天獲勝後，確定在國聯東區封王，也搶下季後賽門票，並將世仇達拉斯牛仔淘汰。同時老鷹在國東二連霸，這也是相隔21年以來，國聯東區首度有球隊能夠二連霸，而上次做到的球隊就是2001-2004年的老鷹。

