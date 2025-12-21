羽球年終賽》無緣生涯首張決賽門票！依瑟儂感嘆：身體還沒準備好...

依瑟儂。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）昨在世界羽聯（BWF）年終總決賽女單4強遭中國好手王祉怡逆轉，生涯五度在4強出局。依瑟儂在Instagram上發文坦言，自己的身體狀況還沒準備好。

世界排名第8的依瑟儂已經30歲，為本屆年終賽8位女單選手中最資深，她本季印尼大師賽、熊本大師賽封后，以及日前登場的東南亞運動會摘下金牌。不過連續征戰也讓她的體能受到影響，昨天先盛後衰不敵王祉怡，無緣首張決賽門票。

賽後依瑟儂在IG上發文：「首先，雖然今天沒有贏得比賽，但我很高興自己為了給母親一份禮物，竭盡全力戰勝了昨天的自己。今天，我原本的目標就是要把這場勝利當作禮物送給媽媽。但最重要的是，我要感謝我的對手，他們證明了沒有任何成功是信手拈來的；也要感謝我的團隊對我無微不至的照顧，並在身體狀況上給予我充分的信心。」

依瑟儂也坦言：「連續的巡迴賽真的讓人超級疲憊，身體其實還沒完全準備好，但我準備好的是我的『心』，那顆想要戰鬥到最後一刻的心。能在世界各地的球迷面前打球，我始終感到很幸福。我會繼續做一名堅韌且意志堅定的運動員，並照顧好自己的身體，這樣我才能在球場上打得更久。」

