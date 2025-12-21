自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

北捷連續攻擊後 台北馬拉松今開跑 警員全部配槍武裝提升

2025/12/21 10:33

台北市長蔣萬安於早上視察台北馬拉松維安表示，要求警察局在警察同仁配備裝備齊全，此外也加派警力，確保整個過程平安順利圓滿。（記者方賓照攝）台北市長蔣萬安於早上視察台北馬拉松維安表示，要求警察局在警察同仁配備裝備齊全，此外也加派警力，確保整個過程平安順利圓滿。（記者方賓照攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕近日台北捷運發生無差別攻擊事件，造成民眾傷亡；台北馬拉松今（21）開跑，為北捷攻擊事件後第一個國際大型活動與賽事，吸引近3萬選手參與。台北市長蔣萬安也於早上視察台北馬拉松維安表示，要求警察局在警察同仁配備裝備齊全，此外也加派警力，確保整個過程平安順利圓滿。

蔣萬安說明，這次警員皆有配槍，除了確保整個賽事以及市民的安全，更重要也要有嚇阻效果，同時在22個重要的路口、路段加派警力，以便應變各項緊急狀況。他也特別感謝警察同仁。

這次台北馬拉松共吸引近2萬8千名選手參與，蔣萬安強調，因為這個是國際馬拉松賽事的重要指標賽事之一，所以確保市民與參賽選手的安全，特別將維安升級，整個規格拉高；除了加派警力，增加見警率，那相關的裝備也都全部武裝，希望在重要的時刻讓民眾安心，讓選手安全。

蔣萬安說，增派警力共341人，總警力達693人，較以往幾乎倍增，並動員11個分局、特勤與保大單位分工合作，沿線全面布署。

台北市長蔣萬安於早上視察台北馬拉松維安表示，要求警察局在警察同仁配備裝備齊全，此外也加派警力，確保整個過程平安順利圓滿。（記者方賓照攝）台北市長蔣萬安於早上視察台北馬拉松維安表示，要求警察局在警察同仁配備裝備齊全，此外也加派警力，確保整個過程平安順利圓滿。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安於早上視察台北馬拉松維安表示，要求警察局在警察同仁配備裝備齊全，此外也加派警力，確保整個過程平安順利圓滿。（記者方賓照攝）台北市長蔣萬安於早上視察台北馬拉松維安表示，要求警察局在警察同仁配備裝備齊全，此外也加派警力，確保整個過程平安順利圓滿。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中