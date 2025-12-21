北捷連續攻擊後 台北馬拉松今開跑 警員全部配槍武裝提升

台北市長蔣萬安於早上視察台北馬拉松維安表示，要求警察局在警察同仁配備裝備齊全，此外也加派警力，確保整個過程平安順利圓滿。（記者方賓照攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕近日台北捷運發生無差別攻擊事件，造成民眾傷亡；台北馬拉松今（21）開跑，為北捷攻擊事件後第一個國際大型活動與賽事，吸引近3萬選手參與。台北市長蔣萬安也於早上視察台北馬拉松維安表示，要求警察局在警察同仁配備裝備齊全，此外也加派警力，確保整個過程平安順利圓滿。

蔣萬安說明，這次警員皆有配槍，除了確保整個賽事以及市民的安全，更重要也要有嚇阻效果，同時在22個重要的路口、路段加派警力，以便應變各項緊急狀況。他也特別感謝警察同仁。

這次台北馬拉松共吸引近2萬8千名選手參與，蔣萬安強調，因為這個是國際馬拉松賽事的重要指標賽事之一，所以確保市民與參賽選手的安全，特別將維安升級，整個規格拉高；除了加派警力，增加見警率，那相關的裝備也都全部武裝，希望在重要的時刻讓民眾安心，讓選手安全。

蔣萬安說，增派警力共341人，總警力達693人，較以往幾乎倍增，並動員11個分局、特勤與保大單位分工合作，沿線全面布署。

