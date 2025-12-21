台北馬》施育佐奪全馬國內男子冠軍 張芷瑄首度封后直喊感動

國內全馬男子第一名施育佐。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北馬拉松今天在台北市政府前廣場熱鬧起跑，肯亞選手秋巴（Bethwei Kibert Chumba）以2分09秒31奪下全馬男子組冠軍，衣索比亞女將迪米希（Gadise Mulu Demissie）以2小時24分17打破大會紀錄封后；國內選手方面，施育佐以2小時22分59秒拿下全馬國內男子組第一，女子組則由張芷瑄以2小時47分14封后。

今年台北馬拉松多達2萬8千名選手參賽，分成馬拉松、半程馬拉松和半馬輪椅3大項目。由於兩天前台北車站、中山商圈發生隨機攻擊，今天賽事警力增加，維安也全面升級，今天起點為台北市政府前廣場，終點則是台北田徑場，沿途也吸引不少民眾觀賽。

全馬男子組冠軍由肯亞選手秋巴以2分09秒31奪冠，他表示，這是自己第一次來參加台北馬也是第一次來台灣，心情覺得很興奮，「一開始我的目標就定下要拿冠軍的目標，可惜天氣有點悶熱，所以沒辦法破紀錄，希望下次能來打破紀錄。」

全馬女子組方面， 迪米希以2小時24分17秒奪冠，打破原本大會紀錄2小時25分55秒，而第二名女將澤蓋亞（Tirfi Tsegaye）則跑出2小時24分49秒也破大會。

國內選手，施育佐以2小時22分59秒拿下全馬國內男子組第一，女子組則由張芷瑄以2小時47分14封后。張芷瑄說：「我跑過台北馬三次都拿全馬第二，能拿到第一名相當感動，這是今年最後一場比賽，算是完美句點。」

國內全馬男子第一名施育佐。（記者方賓照攝）

國內女子全馬第一名張芷瑄。（記者方賓照攝）

國內女子全馬第一名張芷瑄。（記者方賓照攝）

肯亞選手秋巴（Bethwei Kibert Chumba）以2分09秒31奪下全馬男子組冠軍。（記者方賓照攝）

衣索比亞女將迪米希（Gadise Mulu Demissie）以2小時24分17打破大會紀錄封后。（記者方賓照攝）

