自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

台北馬》施育佐奪全馬國內男子冠軍 張芷瑄首度封后直喊感動

2025/12/21 11:39

國內全馬男子第一名施育佐。（記者方賓照攝）國內全馬男子第一名施育佐。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北馬拉松今天在台北市政府前廣場熱鬧起跑，肯亞選手秋巴（Bethwei Kibert Chumba）以2分09秒31奪下全馬男子組冠軍，衣索比亞女將迪米希（Gadise Mulu Demissie）以2小時24分17打破大會紀錄封后；國內選手方面，施育佐以2小時22分59秒拿下全馬國內男子組第一，女子組則由張芷瑄以2小時47分14封后。

今年台北馬拉松多達2萬8千名選手參賽，分成馬拉松、半程馬拉松和半馬輪椅3大項目。由於兩天前台北車站、中山商圈發生隨機攻擊，今天賽事警力增加，維安也全面升級，今天起點為台北市政府前廣場，終點則是台北田徑場，沿途也吸引不少民眾觀賽。

全馬男子組冠軍由肯亞選手秋巴以2分09秒31奪冠，他表示，這是自己第一次來參加台北馬也是第一次來台灣，心情覺得很興奮，「一開始我的目標就定下要拿冠軍的目標，可惜天氣有點悶熱，所以沒辦法破紀錄，希望下次能來打破紀錄。」

全馬女子組方面， 迪米希以2小時24分17秒奪冠，打破原本大會紀錄2小時25分55秒，而第二名女將澤蓋亞（Tirfi Tsegaye）則跑出2小時24分49秒也破大會。

國內選手，施育佐以2小時22分59秒拿下全馬國內男子組第一，女子組則由張芷瑄以2小時47分14封后。張芷瑄說：「我跑過台北馬三次都拿全馬第二，能拿到第一名相當感動，這是今年最後一場比賽，算是完美句點。」

國內全馬男子第一名施育佐。（記者方賓照攝）國內全馬男子第一名施育佐。（記者方賓照攝）

國內女子全馬第一名張芷瑄。（記者方賓照攝）國內女子全馬第一名張芷瑄。（記者方賓照攝）

國內女子全馬第一名張芷瑄。（記者方賓照攝）國內女子全馬第一名張芷瑄。（記者方賓照攝）

肯亞選手秋巴（Bethwei Kibert Chumba）以2分09秒31奪下全馬男子組冠軍。（記者方賓照攝）肯亞選手秋巴（Bethwei Kibert Chumba）以2分09秒31奪下全馬男子組冠軍。（記者方賓照攝）

衣索比亞女將迪米希（Gadise Mulu Demissie）以2小時24分17打破大會紀錄封后。（記者方賓照攝）衣索比亞女將迪米希（Gadise Mulu Demissie）以2小時24分17打破大會紀錄封后。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中