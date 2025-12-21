自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》有望取代372轟MVP重砲！洋基1年超值約簽的工具人有新任務

2025/12/21 12:00

羅沙里歐。（資料照）羅沙里歐。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年休季第一筆簽約，日前用1年250萬美元超值合約簽回30歲工具人羅沙里歐（Amed Rosario），而進入春訓後，他將被賦予全新任務。

現年30歲的羅沙里歐在2017年曾高居大聯盟百大新秀第5名，在進大聯盟後雖未將天分完全兌現，但仍有1004場出賽、累積69轟，曾效力大都會、守護者、道奇、光芒、紅人、國民與洋基。今年他在交易大限後來到條紋軍，16場出賽，打擊三圍.303/.303/.485，攻擊指數0.788，貢獻1轟、5分打點。

生涯鎮守過二、三、游以及右外野的羅沙里歐，來季有望再增添季能包。洋基總教練布恩（Aaron Boone）日前受訪透露，羅沙里歐將在冬天與春訓期間嘗試鎮守一壘，已評估他明年球季是否也能成為一壘手的人選之一。

布恩今年在一壘防區採用右打前MVP老將高德施密特（Paul Goldschmidt）與左打新星「米飯哥」萊斯（Ben Rice），如今生涯372轟的高德施密特仍是自由球員，而洋基以1年超值合約帶回同樣是右打的羅沙里歐，期盼上季對左投打擊率高達0.302的他，新球季能與萊斯共同分擔一壘防區的任務。

