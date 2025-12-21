自由電子報
NBA》終於贏了！柯瑞繳28分 勇士逆轉太陽終止3連敗

2025/12/21 12:22

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰太陽，他們克服最多14分落後在第3節逆轉戰局，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）繳出全隊最高28分、9籃板，巴特勒（Jimmy Butler III）25分次之，最終以119：116險勝，終止3連敗。

勇士一哥柯瑞近期傷癒回歸，但球隊狀況不盡理想，吞下3連敗，亟欲尋求突破，他們前役作客太陽，遭對方「罰球絕殺」以1分之差落敗，今天兩隊到勇士主場再戰。

太陽在首節靠著布魯克斯（Dillon Brooks）、布克（Devin Booker）發揮之下取得領先，勇士一哥柯瑞在次節跳出，助隊追到個位數差距，並且靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）三分球、莫爾頓（De'Anthony Melton ）的罰球持續緊追，理查德（Will Richard）壓哨再放進2分，半場打完勇士暫時以64：67落後。

柯瑞在上半場拿下14分全隊最高，替補上陣的理查德12分次之；太陽方面，布克兩節打完已經拿下20分。

易籃後，勇士展開逆襲，巴特勒連拿7分還上演灌籃秀率隊逆轉超車，今天狀況不俗的理查德接力飆進三分球，助隊擴大領先，最後關頭太陽靠著布克罰球稍稍追回，3節打完勇士反倒以5分領先。

進入決勝節，勇士擴大到雙位數領先，但太陽靠著布克、布魯克斯接力得分反擊，終場前2分鐘太陽只剩4分落後。眼看太陽持續進逼，柯瑞飆進大號三分球助隊保有優勢，但古德溫（Jordan Goodwin）也回敬一顆持續緊追。

終場前12秒，柯瑞被送上罰球線，他穩穩把握並助隊擴大到4分領先，只是太陽也沒就此放棄，吉萊斯皮（Collin Gillespie）投進三分球，追到剩1分落後。最後5.7秒，柯瑞殺到籃下放進兩分，勇士還保有3分優勢，也成功守住對手下一波進攻，總算止敗。

勇士柯瑞繳出全隊最高28分、9籃板、6助攻，巴特勒25分，理查德20分；太陽方面，布克38分全場最高，布魯克斯22分。

