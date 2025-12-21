MLB》金慧成季後賽0打席仍爽領1527萬獎金！道奇記者分析來季展望

金慧成。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年奪下二連霸，《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）先前報導，道奇將獲得1.282億美元冠軍獎金，其中包含季後賽0打席的南韓好手金慧成。近日阿達亞也撰文分析金慧成的來季展望，直指明年春訓很關鍵。

金慧成季前以3+2年最高總額2200萬美元合約加盟道奇，整季出賽71場，打擊三圍.280/.314/.385，攻擊指數0.699，敲出3轟、17分打點，wRC+95；來到季後賽，金慧成只獲得2場出賽機會，且都沒有上場打擊。

道奇今年擊敗藍鳥奪下二連霸，道奇隨隊記者阿達亞報導，每位球員平均能分得48萬4748美元（約新台幣1527萬）冠軍獎金，其中自然也包含金慧成。然而綜觀今年賽季，金慧成在例行賽曾一度打出好表現，但隨球季進行其打擊缺點也被放大，也越來越不受到總教練羅伯斯（Dave Roberts）重用。

近期《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞徵詢球迷提問，有人問及明年是否能看到金慧成能有更多表現。阿達亞撰文回答，對金慧成來說，明年春訓將會相當關鍵，他必須持續改善揮棒機制，以證明自己有能力在大聯盟站穩先發。

阿達亞點出，雖然金慧成今年在大聯盟的帳面數據不錯，但隨著上場次數增加，對手也開始針對他的明顯弱點攻擊。金慧成太常追打好球帶下緣的引誘球，且在好球帶內的擊球品質與穩定性又不足以彌補這個問題，導致整體進攻效率大受影響，特別在面對等級較高的左投時，更顯得相當吃力。

阿達亞表示，金慧成除了打擊之外，其速度、守備都已具備大聯盟實力，但道奇仍認為他在打擊上需要持續做出調整，球隊內部對他私下的努力態度與改變意願讚譽有加，接下來剩下的關鍵就是技術層面的微調，是否能真正轉化為場上的實績。

