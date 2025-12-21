MLB》曾單局爆7分讓洋基寫難堪紀錄！32歲明星右投1年約重返條紋軍

布萊克本。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基以1年200萬美元合約簽回32歲後援右投布萊克本（Paul Blackburn）。

曾在2022年入選明星賽的布萊克本，今年先後遇到右膝發炎、以及右肩夾擠症的傷勢，他在美國時間8月13日從15天傷兵名單歸隊，然而成績不理想，出賽7場吞3敗、防禦率6.85，而大都會為了開箱大物右投麥克萊恩（Nolan McLean），也將布萊克本DFA。

布萊克本之後重返紐約豪門，這次披上洋基戰袍，然而他整體表現依舊不理想，出賽8場投15.1局，防禦率5.28；此外，他曾在8月24日對上紅襪之戰中，於9局上單局被狂敲7安丟7分，讓洋基1：12被打爆，吞下「基襪大戰」8連敗，平2009年對紅襪的單季第2長連敗紀錄。

布萊克本今年整季出賽15場投39局，防禦率6.23，每局被上壘率1.51，ERA+66。根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）補充，布萊克本合約中包含激勵條款，投球局數每達到80、90、100、110、120局，即可各自獲得10萬美元獎金，使合約總額最高來到250萬美元。

