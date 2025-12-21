自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》曾單局爆7分讓洋基寫難堪紀錄！32歲明星右投1年約重返條紋軍

2025/12/21 12:48

布萊克本。（資料照）布萊克本。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基以1年200萬美元合約簽回32歲後援右投布萊克本（Paul Blackburn）。

曾在2022年入選明星賽的布萊克本，今年先後遇到右膝發炎、以及右肩夾擠症的傷勢，他在美國時間8月13日從15天傷兵名單歸隊，然而成績不理想，出賽7場吞3敗、防禦率6.85，而大都會為了開箱大物右投麥克萊恩（Nolan McLean），也將布萊克本DFA。

布萊克本之後重返紐約豪門，這次披上洋基戰袍，然而他整體表現依舊不理想，出賽8場投15.1局，防禦率5.28；此外，他曾在8月24日對上紅襪之戰中，於9局上單局被狂敲7安丟7分，讓洋基1：12被打爆，吞下「基襪大戰」8連敗，平2009年對紅襪的單季第2長連敗紀錄。

布萊克本今年整季出賽15場投39局，防禦率6.23，每局被上壘率1.51，ERA+66。根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）補充，布萊克本合約中包含激勵條款，投球局數每達到80、90、100、110、120局，即可各自獲得10萬美元獎金，使合約總額最高來到250萬美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中