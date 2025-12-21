台北馬》無畏流感來襲影響備戰 施育佐首次全馬完賽就封王

施育佐。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025台北馬拉松今登場，來自台灣體大的施育佐生涯首度在全馬完賽就以2小時22分59秒奪下國內男子組冠軍，這是他生涯首座台北馬全馬國內冠軍，而他在賽後透露，其實賽前他因A 型流感訓練一度停擺，今天策略上也有所調整，才能如願完成當初設定的國內第一的目標。

25歲的施育佐為台灣長跑名將許績勝的學生，但他過去曾是拳擊選手，後來才改練田徑。提到轉項的原因，施育佐表示，喜歡衝過終點的成就感，「那種突破自己的感覺，會想要繼續跑下去。」而他的表現也獲得許績勝肯定，看好他能成為自己的接班人。

施育佐原本以半程馬拉松為主，去年開始轉戰全馬，並在去年3月的萬金石馬拉松迎來生涯首次全馬賽事，無奈因為腸胃炎沒能完賽，直到這次台北馬他才首度完整跑完全馬賽事。

提到這次今年備賽狀況，施育佐表示，上半年原本有意爭取德國萊茵世大運半馬資格，曾自費前往日本參賽3次，卻因標準提高而遺憾落選，後來把目標改放在今年的台北馬，並從今年8、9月開始進入備賽期，10月開始才增加跑量，他笑說：「其實自己是個沒耐心的人，要我一次跑2個多小時都不停，真的很困難，很感謝備賽期間教練、隊友的陪伴跟支持。」

不過，施育佐台北馬賽前3週卻意外得了A型流感，訓練一度停擺，直到賽前1週才完全恢復，但他還是把目標放在國內第一，「一開始前半程我先輕鬆跑，後面半程覺得身體狀況可以就全開。」他也提到，這次在進河濱前有些側風，挑戰比較大，當時配速也有點掉下來，後來策略調整，才順利維持領先優勢。

至於接下來規劃，施育佐透露，明年預計會參與東京馬拉松，希望可以持續突破自我。

