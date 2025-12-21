NBA》東契奇傷退、詹姆斯36分無用 快艇力退湖人終止5連敗

雷納德、詹姆斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕快艇今在雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）合轟53分領軍下，以103：88在同城內戰擊敗湖人，終止近期5連敗低潮，詹姆斯（LeBron James）本季新高36分仍無法幫助球隊拿下勝利。

近期苦吞主場8連敗的快艇，今首節在哈登（James Harden）領軍下多點開花，帶著28：15領先進入次節，第二節輪到雷納德（Kawhi Leonard）輸出，單節獨攬15分，幫助快艇打完上半場握有54：39優勢。

湖人上半場手感冷冰冰，整體命中率僅34.1%，外線更是19投僅2中，命中率僅10.5%，且上半場拿下12分的東契奇（Luka Doncic）因左腿挫傷，下半場確定無法回歸，快艇也出現傷兵，當家中鋒祖巴克（Ivica Zubac）因腳踝扭傷，同樣在下半場缺陣。

快艇易籃後在雷納德領軍下一度將優勢擴大至22分，不過進入第四節進攻卻突然當機，被紫金大軍打出12：0一波流將差距縮小至個位數，柯林斯（John Collins）、哈登在外線開火助隊稍微擴大領先，詹姆斯不願讓快艇就此揚長而去，2記三分彈讓湖人在最後2分鐘追到88：97，但哈登接下來2罰俱中，為快艇進帳保險分，成功捍衛主場。

雷納德此役24投僅8中，不過罰球12罰都沒失手，拿下全隊最高32分、另有12籃板，哈登挹注21分、10助攻，柯林斯17分、12籃板。

湖人今賽前就宣布日本混血前鋒八村壘因傷無法出賽，開賽後又傷了東契奇，詹姆斯獨木難支，拿下36分，另有4籃板、3助攻，前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）12分、11籃板作收，其餘球員火力零星。

