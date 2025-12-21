自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》東契奇傷退、詹姆斯36分無用 快艇力退湖人終止5連敗

2025/12/21 14:11

雷納德、詹姆斯。（美聯社）雷納德、詹姆斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕快艇今在雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）合轟53分領軍下，以103：88在同城內戰擊敗湖人，終止近期5連敗低潮，詹姆斯（LeBron James）本季新高36分仍無法幫助球隊拿下勝利。

近期苦吞主場8連敗的快艇，今首節在哈登（James Harden）領軍下多點開花，帶著28：15領先進入次節，第二節輪到雷納德（Kawhi Leonard）輸出，單節獨攬15分，幫助快艇打完上半場握有54：39優勢。

湖人上半場手感冷冰冰，整體命中率僅34.1%，外線更是19投僅2中，命中率僅10.5%，且上半場拿下12分的東契奇（Luka Doncic）因左腿挫傷，下半場確定無法回歸，快艇也出現傷兵，當家中鋒祖巴克（Ivica Zubac）因腳踝扭傷，同樣在下半場缺陣。

快艇易籃後在雷納德領軍下一度將優勢擴大至22分，不過進入第四節進攻卻突然當機，被紫金大軍打出12：0一波流將差距縮小至個位數，柯林斯（John Collins）、哈登在外線開火助隊稍微擴大領先，詹姆斯不願讓快艇就此揚長而去，2記三分彈讓湖人在最後2分鐘追到88：97，但哈登接下來2罰俱中，為快艇進帳保險分，成功捍衛主場。

雷納德此役24投僅8中，不過罰球12罰都沒失手，拿下全隊最高32分、另有12籃板，哈登挹注21分、10助攻，柯林斯17分、12籃板。

湖人今賽前就宣布日本混血前鋒八村壘因傷無法出賽，開賽後又傷了東契奇，詹姆斯獨木難支，拿下36分，另有4籃板、3助攻，前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）12分、11籃板作收，其餘球員火力零星。

哈登。（美聯社）哈登。（美聯社）

東契奇、祖巴克都傷退。（美聯社）東契奇、祖巴克都傷退。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中