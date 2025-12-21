舉重》今年以打破紀錄開季 陳玟卉盼衝擊明年亞運頒獎台

陳玟卉。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕舉重好手陳玟卉今年在全大運、亞錦賽相繼打破全國紀錄，她近期已經展開冬訓，努力在學業與訓練找到平衡，希望明年能在名古屋亞運站上頒獎台。

陳玟卉在東京奧運女子64公斤級拿下銅牌，上屆巴黎奧運在71公斤級拿下第6名，她今年在全大運76公斤級以挺舉138公斤、總和243公斤雙雙改寫全國紀錄，接著在亞錦賽也以抓舉109公斤再度打破全國紀錄。

陳玟卉今出席第二屆王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮總結2025年賽季，她認為，今年整體表現還不錯，「年初第一場全大運就破了全國紀錄，心情上就差滿多的，去年沒有爭取到這個獎項，今年就想爭取看看，滿開心冬訓是有收穫的。」

陳玟卉去年9月開始攻讀台師大體育與運動科學系博士班，對於課業與訓練蠟燭兩頭燒，她坦言，需要一點時間適應，「冬訓的訓練量不小，必須靜下心來看論文的時候，前幾天確實有點困難，這都是現階段需要克服的。」

陳玟卉在杭州亞運女子76公斤級以抓舉105公斤、挺舉137公斤、總和242公斤，拿下第4名，這次在名古屋亞運將參加69公斤級，目前計畫以1月的青年盃、4月的亞錦賽作為暖身賽事，「第二次亞運是參加不一樣的量級，也是一個新的挑戰，希望可以站上頒獎台。」

