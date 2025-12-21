自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》受大谷再見三振楚奧特刺激 國聯三振王韋伯曝參戰動機

2025/12/21 16:05

巨人王牌韋伯。（資料照，美聯社）巨人王牌韋伯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新科國聯三振王、巨人王牌韋伯（Logan Webb）加入「復仇者聯盟」，日前宣布將代表美國隊參加經典賽，盼能擊敗衛冕軍日本雪恥，力拚自2017年以來的第2冠。韋伯近日受訪透露參戰原因，有部分跟大谷翔平在夢幻對決再見三振楚奧特（Mike Trout）有關。

韋伯近日接受大聯盟官方《MLB Network》節目「MLB Tonight」的採訪，談到自己入選美國隊時表示，他原本計畫要參加2023年經典賽，但發生了一些事情，最後不得不辭退。即便如此，他仍與美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）保持聯繫，他一直都很明確地說「希望你能來」，而他其實也一直很想參加。

韋伯也提到，自己是以可能會打、應該會打為前提來準備的，所以頂多只是心情比平常稍微亢奮一點，能夠與史基斯（Paul Skenes）、史庫柏爾（Tarik Skubal）等人當隊友，真的很令人期待，這是自己最興奮的部分。

美國在上屆經典賽冠軍戰不敵日本，其中日本巨星大谷翔平把美國隊長楚奧特再見三振後的怒吼，成為棒球史上經典畫面。

對此，韋伯坦言：「說實話，上一次我真的很羨慕，自己是從電視上看的，但那真的太精彩了，那樣的結局就算是編劇也寫不出來，看到大谷對決楚奧特那一幕，會讓人忍不住去想，自己也想站在那樣的舞台上。」本屆組成最強美國隊，韋伯希望能成為球隊的助力，多吃一些局數，幫助球隊奪冠。

楚奧特與大谷翔平。（資料照合成圖）楚奧特與大谷翔平。（資料照合成圖）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中