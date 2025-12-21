經典賽》受大谷再見三振楚奧特刺激 國聯三振王韋伯曝參戰動機

巨人王牌韋伯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新科國聯三振王、巨人王牌韋伯（Logan Webb）加入「復仇者聯盟」，日前宣布將代表美國隊參加經典賽，盼能擊敗衛冕軍日本雪恥，力拚自2017年以來的第2冠。韋伯近日受訪透露參戰原因，有部分跟大谷翔平在夢幻對決再見三振楚奧特（Mike Trout）有關。

韋伯近日接受大聯盟官方《MLB Network》節目「MLB Tonight」的採訪，談到自己入選美國隊時表示，他原本計畫要參加2023年經典賽，但發生了一些事情，最後不得不辭退。即便如此，他仍與美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）保持聯繫，他一直都很明確地說「希望你能來」，而他其實也一直很想參加。

請繼續往下閱讀...

韋伯也提到，自己是以可能會打、應該會打為前提來準備的，所以頂多只是心情比平常稍微亢奮一點，能夠與史基斯（Paul Skenes）、史庫柏爾（Tarik Skubal）等人當隊友，真的很令人期待，這是自己最興奮的部分。

美國在上屆經典賽冠軍戰不敵日本，其中日本巨星大谷翔平把美國隊長楚奧特再見三振後的怒吼，成為棒球史上經典畫面。

對此，韋伯坦言：「說實話，上一次我真的很羨慕，自己是從電視上看的，但那真的太精彩了，那樣的結局就算是編劇也寫不出來，看到大谷對決楚奧特那一幕，會讓人忍不住去想，自己也想站在那樣的舞台上。」本屆組成最強美國隊，韋伯希望能成為球隊的助力，多吃一些局數，幫助球隊奪冠。

楚奧特與大谷翔平。（資料照合成圖）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法