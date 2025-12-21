日本青森大學棒球隊首度造訪 高市府分享冬至湯圓

高市府邀請青森大學棒球隊選手品嘗冬至湯圓。（行國處提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本青森大學棒球隊今年12月首度組團訪問高雄，展開為期一週的「台日友好棒球交流」，適逢冬至、高市府特地邀請日本選手吃湯圓，感受高雄溫暖人情。

曾獲全日本大學棒球錦標賽第四名的青森大學棒球隊，自12月17日起陸續前往鼓岩國小、鼓山國小、大仁國中、前金國中、五福國中、鳳山高中等校，舉辦多場「棒球交流教室」。

請繼續往下閱讀...

交流活動主要由日方教練團、選手親自指導高雄三級球隊選手，從熱身、基礎動作，到傳接球、守備動作、打擊技巧及投手訓練，並運用專業測量設備，提升訓練品質，除了技術，也學習到態度。

五福國中選手回饋，青森大學棒球隊前輩在交流過程中以一對一教學耐心示範，即使語言不同，仍透過動作順利學習。

適逢冬至，行政國際處長張硯卿與教育局長吳立森，特別與青森大學棒球隊及五福國中棒球隊分享臺灣吃湯圓的習俗，讓首次在海外過冬至的青森大學棒球選手感受台灣溫暖人情；青森選手指出，除了與高雄棒球選手互動，也對高雄美食、夜市與聖誕氛圍印象深刻。

教育局長吳立森指出，透過引入日本大學層級教練團的訓練模式與觀念，不僅能豐富校園棒球課程，體驗台日棒球文化的異同，也有助於培養學生的國際視野與學習動機，讓基層運動教育與國際接軌。

青森大學棒球選手指導高雄棒球小選手練習。（行國處提供）

青森大學棒球選手指導高雄棒球小選手練習。（行國處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法