經典賽》大谷翔平領銜！ 官網公布世界明星隊「還有什麼可說...」

2025/12/21 16:04

大聯盟選出2025年世界明星隊。（圖片取自官網）大聯盟選出2025年世界明星隊。（圖片取自官網）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽將在明天開打，大聯盟記者克雷爾（Michael Clair）選出扣掉美國隊以外的最強世界隊，其中大谷翔平毫無疑問獲選，南韓「風之孫」李政厚同樣也有上榜。

2026年經典賽美國組出堪稱史上最夢幻陣容，克雷爾也在官方網站上認為是時候組出2025年的世界全明星陣容，而規則是扣除美國出生的球員（由於波多黎各有自己的經典賽參賽隊所以會算進去），且每個國家只有一名球員能入選，因此像是大谷翔平入選的話，山本由伸就無法再度入選。

克雷爾將各個位置與先發、後援各一人列出，分別是捕手柯克（Alejandro Kirk，墨西哥）、一壘手奈勒（Josh Naylor，加拿大）、二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.，巴哈馬）、游擊手佩多摩（Geraldo Perdomo，多明尼加）、三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez，委內瑞拉）、外野手帕赫斯（Andy Pages，古巴）、外野手瑞法拉（Ceddanne Rafaela，庫拉索
）、外野手李政厚（南韓）、指定打擊大谷翔平（日本）、先發投手昆塔納（Jose Quintana，哥倫比亞）以及後援投手狄亞茲（Puerto Rico，波多黎各）。

文中指出，對於大谷翔平，人們還有什麼能說的嗎？他在今年季中重返投手丘，且打擊上也沒有被影響，連續兩季敲出50支以上的全壘打，其中真正的英雄時刻，是他在美國軍賽G4單場3響炮還送出10K的表現。「大谷翔平是獨一無二的存在」，克雷爾認為，應該要在他還在場上的時候好好地欣賞他的表現。

