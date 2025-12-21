游泳》台日混血好手張雅佳將展開旅美生涯 名古屋亞運有另類地主優勢

張雅佳。（資料照，圖由明道中學提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台日混血好手張雅佳今年屢屢刷新全國紀錄，她已經確定赴美就讀密西根大學，盼旅美生涯能讓自己有更多突破。

第二屆王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮將獎項範圍擴大至青少年運動員，此次共39位新世代選手獲獎，19位選手寫下全國紀錄，刷新全國紀錄者可獲百萬獎金，破大會紀錄者則是十萬獎金。

就讀明道高中的張雅佳今年在全中運高女組200公尺仰式以2分14秒56改寫全國紀錄，在雲林全運會也寫下100公尺仰式新猷，她今出席頒獎典禮時表示，這筆獎金算是意外的禮物，「目前還沒有想到如何運用，希望可以用在訓練、未來有需要的地方，我一直沒有太專注在獎金上，就是努力自己喜歡的東西，我很喜歡游泳。」

張雅佳的父親是台灣人、母親來自日本東京，受到姐姐影響展開游泳之路，她的100公尺仰式已經達到亞運標準，接下來希望在明年3月的全國春季游泳錦標賽力拚50公尺、200公尺達標，亞運的目標是希望3個項目都可以進到決賽，100公尺仰式可以遊進1分鐘內。

張雅佳也透露，明年名古屋亞運在日本的家人都會到場支持，「阿嬤、阿姨、姐姐都在日本，他們平常沒有什麼機會來看我比賽，去日本比賽他們會來。」

張雅佳目前已經確定明年要啟程赴美就讀密西根大學，她表示，美國大學強調運動與課業兼顧，「我覺得我在那裡可以再突破，很期待也很緊張，畢竟在那裡全部都要自己管理、自己負責，會有很多挑戰，但也會激發我向上。」

對於游泳路上的終極目標，張雅佳表示，未給自己設定終極目標，「終極目標表示把自己侷限了，希望一步一步往上，現在是亞運，之後想拚奧運標。」

