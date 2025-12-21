足球》女足工會提3建議 籲足協新龍頭重視國家隊後勤保障

女足工會呼籲足協新理事長重視國家隊後勤保障。（女足工會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕歷經改選風波，我國足球協會完成第13屆理事長補選，台灣女子足球員工會呼籲新理事長張璨在剩餘任期中「確實制度性提供女足代表隊後勤保障」，重建女足與國人對於足協的信任。

女足工會表示，張璨競選政見提到「協助女足在明年3月亞洲盃，動員所有足球界力量達成目標」，回顧近年足協發生在女足事務上種種爭議決策，從2023年底女足長期集訓計畫中斷到2025年紐西蘭友誼賽因場地因素取消、總教練不續聘等事件，衷心期盼此次不會又是只見諸媒體的宣示，而是能化為行動的支持。

女足工會指出，「前進亞洲盃，挑戰世界盃」是台灣女足球員們近30年來夙願，距離女足亞洲盃首戰只剩70多天，而理事長本屆任期尚不足一年，期盼具體建議張璨評估優先執行下列事項：「1.完成國家隊參賽權利義務之團體協約－比照國內職棒工會或國際上如美國女足工會與足協模式，簽訂有關國家隊權利義務之協約，如能在本次賽前確保相關條件，除可為台灣體育發展寫下里程碑，更可以讓球員們能心無旁鶩備戰。

2. 確保後勤裝備、編制專業人力—近年來裝備更新與補齊問題成為球員長期困擾，甚而遭審計部專案檢討；而在後勤人力上，相較男足代表隊兩名管理的規格，女足仍要面對以『協會人力不足』為由僅一名管理隨隊之狀況。在拚戰世界盃門票的道路上，各國無不是以最高規格應戰，我們能理解協會在經費困難下的不得已，但我們也希望倘若國訓中心已允諾支持，協會能確實考慮團隊需求。

3. 啟動章程再修正，讓足協更民主、更平權—放眼10個月後協會即將正式改選，期盼張理事長能正視目前協會章程與《國民體育法》中民主化、選手參與等精神相違背的狀況。參考2022年的章程修正版本，無論是擴大會員大會代表的組成讓球員、球迷能夠參與，或是運動員理事的納入，以及性平原則的比例設計。」

