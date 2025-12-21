NBA》超越籃球之神！40歲詹皇飆分締兩大鬼神紀錄

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕即將滿41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），今天轟下本季單場新高的36分，仍無法幫助湖人拿下勝利，在同城內戰以88：103不敵快艇。詹姆斯不僅成為史上最年長單場得分破30分的球員，同時也超越了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的最老紀錄。

詹姆斯今天上場38分鐘高居全隊之冠，28投15中，投進3顆三分球，攻下全場最高的36分，外帶4籃板、3助攻和2抄截。詹姆斯以40歲又355天的年紀，超越了獨行俠傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）的40天又294天，成為史上單場最年長攻下至少30分的球員。另外，詹姆斯滿40歲的單場35分以上的場次，也超越了喬丹高居聯盟之最。

湖人新一哥東契奇（Luka Doncic）本場因左腿挫傷退場，下半場都沒有回歸，傷勢狀況不明。詹姆斯賽後受訪表示，不管情況如何，下一個人就得站出來，大家都是職業球員，必須隨時做好準備，今晚對球隊來說顯然是非常艱難的狀況，他們打得非常拚命，也確實執行了教練的戰術，但最後仍是差了一點。

詹姆斯最後感嘆道：「運動最糟糕的事情就是傷病，不只是籃球，而是所有運動都是如此，你只能掌控能掌控的部分，無論誰穿著球衣上場，我們都必須去執行戰術，防守端也要彼此互相幫助。」

