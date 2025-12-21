自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平真的是人類嗎？MVP貝茲苦笑：或許真的是外星人...

2025/12/21 16:46

貝茲與大谷翔平。（資料照）貝茲與大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星強打貝茲（Mookie Betts）近日受邀參加美國知名直播平台「KICK」的訪談節目，與人氣實況主羅斯（Adin Ross）暢談自己的隊友大谷翔平，面對主持人打趣詢問大谷是否為「外星人」時，貝茲展現幽默之餘，也對這位傳奇球星表達了最高敬意，直言大谷所展現的球技早已超越常人認知。

自2023年季末大谷翔平加盟道奇以來，與貝茲、佛里曼（Freddie Freeman）組成「MVP連線」。大谷翔平先在2024年賽季達成大聯盟前無古人的「50轟、50盜」紀錄；本季回歸投打二刀流後，更在投手丘與打擊區都繳出不俗表現發威，不僅例行賽敲出生涯新高的55支全壘打，甚至在國聯冠軍系列賽G4上演投手飆出10K，打者單場三響砲的奇蹟之夜。

在訪談中，主持人羅斯忍不住問道：「我必須代表大家問這題，大谷翔平真的還是人類嗎？」貝茲聽聞後露出苦笑表示：「這我真的不知道。」當主持人進一步追問「他會不會是外星人」時，貝茲感嘆：「或許真的是外星人也說不定。他所完成的事情完全令人難以置信。我很確定我是人類，但對於大谷，我真的無法定義，因為他屬於另一個不同的層級。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中