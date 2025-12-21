MLB》大谷翔平真的是人類嗎？MVP貝茲苦笑：或許真的是外星人...

貝茲與大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星強打貝茲（Mookie Betts）近日受邀參加美國知名直播平台「KICK」的訪談節目，與人氣實況主羅斯（Adin Ross）暢談自己的隊友大谷翔平，面對主持人打趣詢問大谷是否為「外星人」時，貝茲展現幽默之餘，也對這位傳奇球星表達了最高敬意，直言大谷所展現的球技早已超越常人認知。

自2023年季末大谷翔平加盟道奇以來，與貝茲、佛里曼（Freddie Freeman）組成「MVP連線」。大谷翔平先在2024年賽季達成大聯盟前無古人的「50轟、50盜」紀錄；本季回歸投打二刀流後，更在投手丘與打擊區都繳出不俗表現發威，不僅例行賽敲出生涯新高的55支全壘打，甚至在國聯冠軍系列賽G4上演投手飆出10K，打者單場三響砲的奇蹟之夜。

在訪談中，主持人羅斯忍不住問道：「我必須代表大家問這題，大谷翔平真的還是人類嗎？」貝茲聽聞後露出苦笑表示：「這我真的不知道。」當主持人進一步追問「他會不會是外星人」時，貝茲感嘆：「或許真的是外星人也說不定。他所完成的事情完全令人難以置信。我很確定我是人類，但對於大谷，我真的無法定義，因為他屬於另一個不同的層級。」

