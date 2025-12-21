TPBL》39歲老將呂政儒末節挺身而出 國王逆轉特攻收2連勝

新北國王呂政儒（中右）與沃許本（中左）聯手飆分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕衛冕軍新北國王今在同城內戰克服上半場最多16分落後，靠39歲老將呂政儒末節挺身而出，以85：78力退新北中信特攻，在主場收下2連勝。

國王昨輕取桃園雲豹終止3連敗，不過本季交手特攻2次都輸球，包括上週遭謝亞軒的關鍵三分彈逆轉，今要力拚以東道主身份討回顏面，雙方開賽手感都不佳，打完首節戰成17：17平手。

請繼續往下閱讀...

特攻次節靠馬可在籃下逞威，拉出12：0一波流，打完上半場取得46：38優勢，馬可拿下全隊最高17分，林韋翰11分進帳，國王以林書緯10分最佳。

易籃後輪到特攻當機，單節只拿下13分，國王靠節末林彥廷三分彈、奧帝暴扣，在第四節開始前追到58：59，末節呂政儒跳出來在外線開火，個人一度連拿8分幫助國王超前，接著沃許本與傑登也加入得分行列助隊擴大優勢，呂政儒單節獨得10分，成為國王逆轉勝的關鍵。

國王此役5人得分超過雙位數，呂政儒拿下本季新高18分，沃許本18分、12籃板，奧帝14分、7籃板，傑登13分、14籃板，林書緯10分、5籃板、5助攻。

馬可拿下全場最高26分、17籃板，內馬18分、9籃板，林韋翰11分都集中在上半場，阿巴西拿下4分。

新北國王呂政儒（右）。（記者陳志曲攝）

新北國王沃許本（左）。（記者陳志曲攝）

新北國王林書緯（左）。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻阿巴西。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻馬可。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻林韋翰。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法