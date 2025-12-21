自由電子報
TPBL》阿巴西得9分、謝亞軒拿2分 特攻兩大將熄火主帥怎麼看？

2025/12/21 17:29

新北中信特攻阿巴西（中）遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）新北中信特攻阿巴西（中）遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今浪費16分領先，以78：85遭新北國王逆轉，終止近期3連勝，兩位本土主力阿巴西與謝亞軒皆上場超過40分鐘，可惜手感都欠佳，主帥莫米爾表示，在賽季期間球員表現本就會有高低起伏，不擔心兩人的狀況。

特攻上週靠謝亞軒的關鍵三分彈逆轉國王，不過他今出賽40分鐘11投1中僅拿下2分，另有9籃板、6助攻，另一本土大將阿巴西今也出賽40分鐘，14投3中也僅拿下9分，讓馬可打得相當辛苦，他今攻下全隊最高26分、17籃板。

對於兩位本土重要戰將今手感不佳，特攻主帥莫米爾表示，賽季就是如此，球員的狀況就是有好有壞，有時候是上半場狀況不佳，有時候則是出現在下半場，不擔心兩位子弟兵的狀況。

特攻今吞下本季對戰國王首敗，莫米爾不諱言，國王展現更強烈的求勝企圖心，「我們下半場只拿下32分，沒有展現該有的能量，在進攻上較被動。」

特攻35歲老將林韋翰此役轟下3顆三分球，拿下本季新高11分，不過全都集中在上半場，他指出，上半場自己有較多的外線空檔，易籃後國王調整防守策略，「我也有比較多配置是想做給巴西跟亞軒，得分不是我需要做的，我需要做的是把整個團隊帶好。」

新北中信特攻林韋翰三分得手。（記者陳志曲攝）新北中信特攻林韋翰三分得手。（記者陳志曲攝）

謝亞軒。（記者陳志曲攝）謝亞軒。（記者陳志曲攝）

