TPBL》39歲呂政儒繳本季新高18分 感謝主帥洪志善信任「很好的合作」

新北國王呂政儒（中）與沃許本聯手飆分，幫助球隊拿下勝利，賽後與代總教練洪志善開心擁抱。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕39歲國王射手呂政儒今在面對新北中信特攻一役，外線8投4中拿下在TPBL聯盟的新高18分，成功執行代理主帥洪志善賽前交代的任務。

國王上週在新莊體育館吞下逆轉敗，本週改以東道主身份出賽，克服16分落後在末節靠呂政儒挺身而出，成為笑到最後的一方，下半場只讓特攻合計拿下32分成為獲勝關鍵。

請繼續往下閱讀...

國王在主場收下2連勝，賽後戰績來到6勝7敗，洪志善表示，這週做出最大的改變就是防守，「執行防守的策略改變得比上禮拜快，今天少了杰倫，我們就是用團隊防守拿下勝利。」

對於呂政儒今回春繳出好表現，洪志善表示，對每一位球員都會有設定，「我跟政儒從年輕到現在也很熟悉了，我跟他說，今天杰倫不在、球隊需要射手，讓他打先發，防守上要限制亞軒，雖然亞軒今天還是傳出6助攻，但他在命中率上限制得不錯。」謝亞軒是上週特攻逆轉勝的功臣，今上場40分鐘，11投1中僅拿下2分。

呂政儒轟下本季新高18分，也是來到TPBL聯盟以後首度上場超過30分鐘，他表示身體狀況還可以，雖然會累，但要感謝總教練的信任，「他信任我們，我們也要回饋給他，這是一個很好的合作，才會有今天的表現。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法