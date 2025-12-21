自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》39歲呂政儒繳本季新高18分 感謝主帥洪志善信任「很好的合作」

2025/12/21 17:45

新北國王呂政儒（中）與沃許本聯手飆分，幫助球隊拿下勝利，賽後與代總教練洪志善開心擁抱。（記者陳志曲攝）新北國王呂政儒（中）與沃許本聯手飆分，幫助球隊拿下勝利，賽後與代總教練洪志善開心擁抱。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕39歲國王射手呂政儒今在面對新北中信特攻一役，外線8投4中拿下在TPBL聯盟的新高18分，成功執行代理主帥洪志善賽前交代的任務。

國王上週在新莊體育館吞下逆轉敗，本週改以東道主身份出賽，克服16分落後在末節靠呂政儒挺身而出，成為笑到最後的一方，下半場只讓特攻合計拿下32分成為獲勝關鍵。

國王在主場收下2連勝，賽後戰績來到6勝7敗，洪志善表示，這週做出最大的改變就是防守，「執行防守的策略改變得比上禮拜快，今天少了杰倫，我們就是用團隊防守拿下勝利。」

對於呂政儒今回春繳出好表現，洪志善表示，對每一位球員都會有設定，「我跟政儒從年輕到現在也很熟悉了，我跟他說，今天杰倫不在、球隊需要射手，讓他打先發，防守上要限制亞軒，雖然亞軒今天還是傳出6助攻，但他在命中率上限制得不錯。」謝亞軒是上週特攻逆轉勝的功臣，今上場40分鐘，11投1中僅拿下2分。

呂政儒轟下本季新高18分，也是來到TPBL聯盟以後首度上場超過30分鐘，他表示身體狀況還可以，雖然會累，但要感謝總教練的信任，「他信任我們，我們也要回饋給他，這是一個很好的合作，才會有今天的表現。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中