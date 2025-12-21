諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽開幕 258支隊伍齊聚嘉義市

第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽在嘉義市立棒球場。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今天在嘉義市立棒球場登場，市府表示，今年報名即爆滿，共有258支國內外勁旅參賽，包括日本新潟JBC、東西、東北、JBCS、日僑雷公隊、新加坡BCS、韓國光州、香港純陽及聖安德烈共9支外國球隊，持續扮演基層棒球與國際交流的重要平台。

市長黃敏惠今天為球賽開球時說，諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽是台灣國手與世界冠軍的搖籃，中華隊在世界12強棒球賽奪冠，中華隊28位選手名單中，有18人打過諸羅山盃少棒賽，感謝眾人努力，擦亮重要的運動賽事品牌，希望更多人前來觀賽，為所有努力的選手加油。

市府教育處長郭添財表示，本屆賽事邀請在嘉義市僑平國小、民生國中及嘉義高中完成三級棒球培訓的中華職棒統一7-ELEVEn獅隊陳重羽、陳重廷擔任代言人，他們在職棒舞台上展現的實力與韌性，是小選手們追夢路上的榜樣，期盼鼓舞孩子們勇於挑戰，從棒球場出發，開啟更多可能。

市府教育處表示，今年逢嘉義市建城321年，「320+1嘉義市城市博覽會」以整座城市為展場展現多元風貌，諸羅山少棒以聯名賽事加入，共同以運動帶領城市前進，實踐市府「十大旗艦計畫」中教育新世代的核心目標；本屆諸羅山盃同步在嘉義縣市熱血開打，以棒球熱力呼應城市博覽會的核心理念，展現嘉義市以運動、文化與創意交織的城市魅力。

嘉義市各界支持諸羅山盃少棒賽。（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠開球。（記者林宜樟攝）

