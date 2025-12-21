自由電子報
體育 競技運動 羽球

羽球年終賽》拚到腿傷爆發！安洗瑩年終賽封后勇奪本季第11冠寫史詩紀錄

2025/12/21 18:32

安洗瑩年終總決賽奪冠，單季第11冠到手。（法新社）安洗瑩年終總決賽奪冠，單季第11冠到手。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后安洗瑩今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽女單決賽，以21：13、18：21、21：10拍下中國女將王祉怡，收下本季第11座冠軍，追平日本名將桃田賢斗紀錄，而這也是她繼2021年後，第2度在年終賽封后。

南韓球后安洗瑩這季依舊氣勢如虹，單季已經包辦10座冠軍，追平自己所寫下的女單紀錄，距離2019年日本名將桃田賢斗的單季最多11冠只剩下1冠之差。

這次在年終賽，安洗瑩發揮出色，小組賽3戰全勝，4強賽再拍下山口茜收下冠軍戰門票，今天對決世界排名第2的中國女將王祉怡。過去小安碰上王祉怡取得15勝4負的絕對優勢，近期取得對戰7連勝。

王祉怡這次有備而來，開賽多次打亂安洗瑩節奏，取得8：4領先，但小安無愧球后，迅速調整好自己連拿7分超車。技術暫停後，小安再拿兩分，但王祉怡打得很有耐心，趁著小安回擊不夠到位時積極進攻取分，只是仍無力逆轉頹勢，小安以21：13先馳得點。

王祉怡次局開賽打出4：0攻勢，但安洗瑩很快後來居上，率先拿下第11分，王祉怡迅速反擊率先拿下局點，只是隨後她回擊掛網、出界，讓小安連追2分形成18：20，但下一波她回擊未能過網，第2局以18：21讓出。進入決勝局，小安成功控制局面擴大領先，但她腿部出現不適狀況，她在取得賽末點後也喊了醫療暫停，好在最後能續戰，也穩穩拿下最後一分，以21：10收下勝利。

