MLB

MLB》120勝名投赴美機率濃厚！ 哽咽道別：很可能不再是金鷲一員...

2025/12/21 19:14

則本昂大。（資料照，記者林正堃攝）則本昂大。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲35歲名投則本昂大在今年季後行使海外自由球員資格，今天他在公開場合出席活動時向球迷表示，之後很可能不會是金鷲的一員，離隊機率濃厚。

則本昂大在原本安排的環節以外，自行向球迷發表演說：「在金鷲隊打球的這13年...無論是快樂的事還是痛苦的事...」講到此處他便語帶哽咽：「能在金鷲隊打球真的感到非常幸福。雖然接下來很有可能不再是金鷲隊的一員了，但如果大家今後能繼續支持則本昂大，我就能繼續努力。這13年來非常感謝大家。那麼，我要出發了！」

隨後則本昂大在接受媒體採訪時說明尚未收到報價，「反正順其自然，我會做好萬全準備，讓自己隨時保持在最佳狀態。」至於是否接受小聯盟約赴美，則本昂大直言：「這要看收到報價後的具體情況，但基本上首要目標就是想在那邊（美國）打球。」

則本昂大生涯在日本職棒出賽373場，拿下120勝99敗，48次救援成功與14次中繼成功，累積1838局投球，送出1804次三振，防禦率3.12。從2024賽季則本昂大轉任後援投手，連續2季都出賽超過50場，上季拿到32次救援成功，今季拿到16次救援成功。

