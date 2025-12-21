羽球年終賽》球后紀錄比肩戴資穎！ 安洗瑩單季獎金破百萬史上首見

安洗瑩。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓無敵球后安洗瑩今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽女單決賽，與中國女將王祉怡鏖戰三局，以21：13、18：21、21：10贏球，收下對戰8連勝，同時也拿下賽史生涯第2冠，單季11冠追平史上最多，安洗瑩也成為首位單季獎金超過100萬美元的羽球球員。

23歲的安洗瑩本季先後在馬來西亞公開賽、印度公開賽、奧爾良大師賽、全英公開賽、印尼公開賽、日本公開賽、中國大師賽、丹麥公開賽、法國公開賽、澳洲公開賽和年終賽封后，本季共累積11冠，刷新自己在2023年所創下的世界巡迴賽女單紀錄，並追平2019年日本名將桃田賢斗的單季最多11冠偉業。

安洗瑩本季戰績累積73勝4敗，勝率高達94.80％，創下女單單季最多勝場以及羽球歷史單季最高勝率。安洗瑩在年終賽奪冠，獲得24萬美元的冠軍獎金，加上之前所累積的76萬3175美元獎金，單季總獎金為100萬3175美元，成為首位單季收入超過100萬美元的羽球選手。

BWF從2002年開始制定世界積分排名計算，安洗瑩球后週數目前累積至125週，她在2023、2024和2025年都高居女單世界第一，成為史上第3位連續3季全年穩坐球后的女單球員，前兩位分別是台灣「戴博士」戴資穎（2016年至2018年）以及中國李雪芮（2012年至2014年）。

