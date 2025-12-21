自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》蒿吐露斯！盧峻翔砍21分 領航猿打爆獵鷹收4連勝

2025/12/21 19:25

桃園領航猿。（PLG提供）桃園領航猿。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PLG衛冕軍桃園領航猿今天作客台鋼獵鷹，當家一哥盧峻翔砍下全場最高21分，加上伯朗貢獻17分，率隊以107：87痛宰對手，收下4連勝也是聯盟唯一不敗之師。

衛冕軍領航猿這季依舊是稱霸PLG，今天作客獵鷹，開局積極防守造成對手失誤頻頻 ，並在開局打出10：0攻勢，逼得獵鷹急喊暫停，未料暫停後也沒能馬上回穩，又被丁恩迪上籃再拿2分，隨後才靠著郭少傑三分球止血。不過，領航猿繼續卯起來得分，盧峻翔中距離跳投得手，接著還飆進三分球，單節全隊灌進38分，而獵鷹則是陳范柏彥發揮較出色，首節打完，領航猿暫時以38：21領先。

盧峻翔。（PLG提供）盧峻翔。（PLG提供）

領航猿次局打出14：0攻勢，一舉將領先擴大到30分，獵鷹則靠著王律翔跳出得分止血，只是獵鷹依舊找不出突破之道，得不了分又投不進的情況下打得相對艱辛，半場打完，領航猿已取得65：41大幅領先。上半場盧峻翔就拿下17分，伯朗12分；獵鷹方面，陳范柏彥12分為全隊最高。

易籃後，領航猿也維持火力，今天登錄的球員都有上場機會也有得分進帳，輕鬆收下4連勝。領航猿今天5人得分上雙，盧峻翔繳出全場最高21分，伯朗17分次之；獵鷹方面，翟蒙16分全隊最高，陳范柏彥14分次之。

阿提諾。（PLG提供）阿提諾。（PLG提供）

陳將双。（PLG提供）陳將双。（PLG提供）

李家慷。（PLG提供）李家慷。（PLG提供）

盧峻翔。（PLG提供）盧峻翔。（PLG提供）

伯朗。（PLG提供）伯朗。（PLG提供）

盧峻翔。（PLG提供）盧峻翔。（PLG提供）

伯朗。（PLG提供）伯朗。（PLG提供）

谷毛唯嘉。（PLG提供）谷毛唯嘉。（PLG提供）

翟蒙。（PLG提供）翟蒙。（PLG提供）

陳范柏彥。（PLG提供）陳范柏彥。（PLG提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中