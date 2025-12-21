PLG》蒿吐露斯！盧峻翔砍21分 領航猿打爆獵鷹收4連勝

桃園領航猿。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PLG衛冕軍桃園領航猿今天作客台鋼獵鷹，當家一哥盧峻翔砍下全場最高21分，加上伯朗貢獻17分，率隊以107：87痛宰對手，收下4連勝也是聯盟唯一不敗之師。

衛冕軍領航猿這季依舊是稱霸PLG，今天作客獵鷹，開局積極防守造成對手失誤頻頻 ，並在開局打出10：0攻勢，逼得獵鷹急喊暫停，未料暫停後也沒能馬上回穩，又被丁恩迪上籃再拿2分，隨後才靠著郭少傑三分球止血。不過，領航猿繼續卯起來得分，盧峻翔中距離跳投得手，接著還飆進三分球，單節全隊灌進38分，而獵鷹則是陳范柏彥發揮較出色，首節打完，領航猿暫時以38：21領先。

盧峻翔。（PLG提供）

領航猿次局打出14：0攻勢，一舉將領先擴大到30分，獵鷹則靠著王律翔跳出得分止血，只是獵鷹依舊找不出突破之道，得不了分又投不進的情況下打得相對艱辛，半場打完，領航猿已取得65：41大幅領先。上半場盧峻翔就拿下17分，伯朗12分；獵鷹方面，陳范柏彥12分為全隊最高。

易籃後，領航猿也維持火力，今天登錄的球員都有上場機會也有得分進帳，輕鬆收下4連勝。領航猿今天5人得分上雙，盧峻翔繳出全場最高21分，伯朗17分次之；獵鷹方面，翟蒙16分全隊最高，陳范柏彥14分次之。

阿提諾。（PLG提供）

陳將双。（PLG提供）

李家慷。（PLG提供）

盧峻翔。（PLG提供）

伯朗。（PLG提供）

盧峻翔。（PLG提供）

伯朗。（PLG提供）

谷毛唯嘉。（PLG提供）

翟蒙。（PLG提供）

陳范柏彥。（PLG提供）

