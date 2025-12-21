自由電子報
TPBL》洛夫頓爆氣吞2T被趕出場沒差！戰神靠雙洋將打敗攻城獅

2025/12/21 19:43

丁聖儒10助攻率戰神拿下勝利。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台北台新戰神今踢館新竹，雖然得分王洛夫頓在第二節就吞下2次技術犯規離場，不過基德、威力斯都有不俗演出，仍以94：83打敗新竹攻城獅，近期收下2連勝。

攻城獅開賽拉出19：10攻勢，不過戰神很快還以顏色，首節打完以24：23反超，戰神陣中得分王洛夫頓經過兩場休兵後今天回歸，次節倒數6分半在高國豪防守時被吹進攻犯規，他勃然大怒向裁判抱怨，最後連吞2次技術犯規直接離場，此役只留下4分、2失誤的成績單。

戰神雖然只剩2名洋將，但仍帶著56：50領先進入下半場，易籃後，威力斯與基德持續輸出，「背靠背」出賽的攻城獅氣力放盡，末節全隊只拿11分，無緣捍衛主場。

基德繳出全隊最高29分，另有10籃板，威力斯挹注25分、22籃板，錢肯尼12分為本土最佳，丁聖儒挹注8分、10助攻，達成在TPBL生涯200助攻里程碑。

攻城獅外線30投僅6中，罰球29投15中，提傑20分、11籃板，德魯17分、9籃板，高國豪7投3中拿9分、狀元劉丞勳進帳8分、5籃板、4助攻。

威力斯（中）、基德（右）。（TPBL提供）

高國豪。（TPBL提供）
丁聖儒10助攻率戰神拿下勝利。（TPBL提供）
洛夫頓。（TPBL提供）
提傑。（TPBL提供）

