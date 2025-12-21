自由電子報
台北城市盃青少棒》完封不成險遭逆轉 福營林君安心繫自責分飆升

2025/12/21 20:52

林君安。（台北市棒球協會提供）林君安。（台北市棒球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽21日在大都會棒球場進行G組賽程，新北市福營國中原本一路領先台北市陽明國中，卻在最後半局豬羊變色，所幸最終頂住壓力，以5：4驚險過關，拿下本屆首勝。

福營國中昨天0：7大比分輸給強敵台中市中山國中，今天打「早八」重振旗鼓，第2局王嘉蔚率先安打上壘，開啟球隊得分大局，簡碩廷、鍾佑謙的安打助隊連得3分，6局上半范聖文飆出深遠三壘安打，在隊友護送回本壘後形成5：0大幅領先。

簡碩廷。（台北市棒球協會提供）簡碩廷。（台北市棒球協會提供）

不過此時全場熱投95球的福營先發林君安已達大會規定單場用球數限制，接替的林煒翔突然遭遇亂流，不僅內野守備連續失誤，自己也投出保送，之後又被陽明第二棒陳奕呈扛出清壘三壘安打，雙方頓時只差1分，不過最後林煒翔發揮側投優勢，壓迫右打者內角製造不營養飛球，總算結束比賽。

「原本計畫就是讓林君安投完，但他今天狀況不好，變化球控球差太多，以往不會這樣。」福營教練黃凱煜表示，最後一局他相信林煒翔的抗壓性，「雖然他身材比較矮，但球商是陣中數一數二，我就是多給他鼓勵，讓他勇敢跟打者對決。」

林君安今天主投5.1局，僅被敲3支零星安打，投出4K，但3次保送跟4次觸身球讓他綁手綁腳，屢屢碰到危機，卻總是關關難過關關過，「指叉球是我的主力球種，但今天就是丟不進去，投起來真的很辛苦，下來後都會跟教練討論，捕手（王嘉蔚）也很努力幫我。」

范聖文。（台北市棒球協會提供）范聖文。（台北市棒球協會提供）

意外讓球隊陷入僵局，林君安表示很不好意思，他雖然相信隊友可以守成，在場下仍非常緊張，他開玩笑說：「我那時候心想，壘上都是我的自責分啊⋯⋯拜託你們守住。」不過他不用擔心，賽後紀錄組確認今天最後丟掉的3分都非責失分。

林君安除了今天表現精彩，9月的新北市市長盃也拿下人生第一座個人獎項「投手獎」，讓他相當高興，「練球的辛苦好像都值得了，希望這次城市盃也能跟球隊一起拿下好成績。」

G組另一場是台灣傳統勁旅中山國中對決日本大阪代表隊，前者推出U12國手左投陳昶叡果然威風八面，招牌的各路變化球控球都很精準，面對難纏的東瀛打者主投5.1局僅被敲4安打無失分，助隊1：0拿下2連勝。

台北市陽明國中。（台北市棒球協會提供）台北市陽明國中。（台北市棒球協會提供）

陳昶叡。（台北市棒球協會提供）陳昶叡。（台北市棒球協會提供）

