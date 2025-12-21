自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》全隊末節只拿11分不敵戰神 攻城獅高國豪：必須迅速修正問題

2025/12/21 21:03

高國豪今日拿下9分2籃板。（新竹攻城獅提供）高國豪今日拿下9分2籃板。（新竹攻城獅提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今在主場以83：94不敵台北戰神，一哥高國豪拿下9分是本土最佳，他表示，不在意個人數據，希望團隊在週三的比賽前能迅速修正問題。

高國豪先前因場外風波遭聯盟禁賽，昨回歸就幫助球隊打敗福爾摩沙夢想家，不過「背靠背」出賽的攻城獅今手感不佳，第四節氣力放盡只拿11分，無緣在主場收下2連勝，此役外線30投僅6中，罰球29投15中，主帥坦言，「在這樣的狀況下我們非常難贏球，團隊會趕緊把握時間為週三主場賽事準備。」

高國豪今日7投3中拿下9分、2籃板，談到本週末回歸球場的感覺，他表示，「我覺得自己的比賽感覺有好一些，不會去在意個人數據。今天的比賽很可惜，我們開賽時將比賽策略執行得很確實，但我們沒辦法在後續三節持續執行，這會是我們這幾天要迅速修正的重要課題。」

攻城獅本週為風城男孩進化論主題週，今晚吸引4508位球迷進場，官方商品部銷售額達47萬，最熱銷商品為Muse Girls韓援女孩鄭熙靜個人應援毛巾，她繼昨日簽名會活動後，今日依舊在攻城獅主場心跳小舞台掀起「鄭熙靜旋風」，披上性感聖誕服裝，於節間帶來精彩個人舞蹈表演。

Muse Girls鄭熙靜披上性感聖誕服裝，在心跳小舞台帶來首次個人舞蹈秀。（新竹攻城獅提供）Muse Girls鄭熙靜披上性感聖誕服裝，在心跳小舞台帶來首次個人舞蹈秀。（新竹攻城獅提供）

