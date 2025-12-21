羽球年終賽》40分鐘直落二擊敗中國組合 南韓最強男雙徐承宰／金元昊奪11冠創紀錄

南韓最強男雙徐承宰／金元昊單季聯手奪11冠創紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓男雙黃金組合徐承宰／金元昊今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽男雙決賽，以21：18、21：14直落二擊敗中國組合梁偉鏗／王昶，勇奪生涯首座年終賽男雙冠軍，而這也是他們本季第11冠，刷新男雙單季最多冠紀錄。

南韓男雙黃金組合徐承宰／金元昊，目前世界排名高居男雙第一，今年表現亮眼，先後在馬來西亞公開賽、德國公開賽、全英賽、印尼公開賽、日本公開賽、世錦賽、中國大師賽、南韓公開賽、法國公開賽和熊本大師賽奪冠，單季豪取10冠，已經追平由1988年中國男雙李永波／田秉毅所保持的單項最多冠紀錄，也是21世紀首位單季冠軍達雙位數的男雙組合。徐承宰曾與陳勇合作拿下泰國大師賽男雙冠軍，所以他一個人手握11冠。

徐承宰／金元昊今年世錦賽聯手拿下男雙金牌，年終賽力拚BWF世界巡迴賽第11冠，兩人一路過關斬將挺進最終決賽，對手是世界排名第5的中國組合梁偉鏗／王昶，首局戰況激烈，雙方你來我往，金元昊／徐承宰在12：12平手時連拿3分取得領先，梁偉鏗／王昶一度追到只差2分，但之後出現發球失誤，讓金元昊／徐承宰以21：18拿下首局。

金元昊／徐承宰第2局趁勝追擊，開局就打出一波5：0的攻勢，一度領先對手多達10分，雖然徐承宰／金元昊在比賽後段追回7分，追到14：17分落後，但徐承宰／金元昊穩住局勢，連取4分贏球，生涯4度交手全勝。徐承宰／金元昊僅花40分鐘就奪下冠軍，單季11冠創下男雙歷史新猷，而徐承宰今年一人就囊括了12冠。

南韓最強男雙徐承宰／金元昊單季聯手奪11冠創紀錄。（法新社）

