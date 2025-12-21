玩遊戲教網球 前網球國手陳迪向下扎根

前台灣網球國手、基隆青少年網球運動發展協會理事長陳迪今天（21日）舉辦「網球趣味學習活動」，透過玩遊戲讓孩子接觸網球，期望未來養成運動習慣。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕前台灣網球國手、基隆青少年網球運動發展協會理事長陳迪與妹妹基隆市議員陳宜2人，多年來推動網球運動向下扎根。基隆青少年網球運動發展協會今天（21日）在東信國小舉辦「網球趣味學習課程」，透過遊戲化教學方式，引導幼兒園及國小低年級學童，在安全環境中接觸網球運動，進而培養對網球運動興趣。

陳迪說，為了促進幼兒園及國小低年級學童的身心發展，感謝東信國小行政團隊的支持，才能在學校舉辦「趣味網球學習課程」，以遊戲化教學方式結合基礎運動訓練，讓孩子在安全、愉快的環境中接觸網球運動。

他指出，趣味網球課程內容以簡化網球動作與趣味闖關為主，透過丟接球、拍球、平衡與節奏遊戲，引導孩子發展手眼協調、專注力與肢體控制能力。活動全程採用低彈軟式網球及輕量化球拍，降低孩童學習門檻，讓學童能安心參與。

陳宜說，透過遊戲式學習設計，孩子在運動過程中自然學習遵守規則、輪流等待與團隊合作，對低年級學童的人際互動與自信心建立，具有正面助益。

基隆青少年網球運動發展協會與東信國小期盼未來持續合作，透過適齡、專業且具趣味性的運動課程，推廣網球運動向下扎根。

基隆青少年網球運動發展協會舉辦「網球趣味學習活動」，透過玩遊戲讓孩子接觸網球；圖為孩童快樂地持網球拍運網球不落地，充滿成就感。（記者俞肇福攝）

基隆青少年網球運動發展協會舉辦「網球趣味學習活動」，透過玩遊戲讓孩子自然地接觸網球，進而產生學習的興趣。（記者俞肇福攝）

