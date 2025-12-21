運動部》全國民俗運動匯演 曹子宏台日扯鈴對決留下冠軍

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114年全國民俗運動匯演活動持續在台南大學進行，扯鈴公開組一對一對抗賽上演「台日激戰」，去年第2名的地主好手曹子宏技高一籌，最終擊敗來自日本的津田真叶，順利留下冠軍。

津田真叶是明治大學法律系二年級高材生，學習扯鈴已有7年，他表示日本當地也有扯鈴社團，只是比賽規模不大，整體水準也不如台灣，「我會講中文，就是到台灣交流時學習的。」津田真叶雖然個人舞台賽只獲優等，但在一對一公開賽預賽以第2名進入8強，最後敗在去年第2名的曹子宏手下，屈居亞軍仍令他相當開心。至於如願「扶正」的曹子宏透露，能與不同國家的扯鈴同好切磋較勁，並透過良性競爭提升彼此實力，感覺非常有意義。

除了扯鈴，跳繩各項目也陸續展開。今年因增設公開組，多達50多個民間社團共襄盛舉，跳繩項目中的 「民風FCS」、「民風Folk Custom Style」、「民風FCS- Elementary」，正是系出同門、涵蓋國小、國中、大專到社會人士的「民風家族」，領隊邵海萸說，民風是涵蓋中、彰、投縣市的專業跳繩社團，以前以瑞城、南郭、僑光國小及私立磊川華德福實驗學校等身份參賽，今年部分成員改以社團名稱出擊，但彼此仍會互相加油打氣。

曹子宏拿下公開組一對一對抗賽冠軍。（台南大學提供）

