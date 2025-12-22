羽球》目標亞運、世錦賽和「超級大滿貫」奪金 安洗瑩發豪語：要打出接近男單的水準

安洗瑩。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓無敵球后安洗瑩在世界羽聯（BWF）年終總決賽封后，單季11冠追平史上最多，勝率94.80％也創下歷史新高。安洗瑩賽後受訪表示，自己的野望是打出接近男單選手水準的表現。

安洗瑩在年終總決賽女單冠軍戰與中國女將王祉怡鏖戰三局纏鬥96分鐘，最終以21：13、18：21、21：10贏球，收下對戰8連勝，同時也拿下自2021年以來的賽史第2冠。安洗瑩賽後受訪表示，其實也曾懷疑過自己，真的能湊滿11冠嗎？但比起懷疑，相信自己的信念更加強烈。

安洗瑩到了第3局出現腿部出現不適狀況，她坦言，這真的是一場非常艱難的比賽，到了最後，每次腳踩到地面都很痛，但她還是撐到了最後，能不放棄、並以這麼好的結果結束，真的非常幸福。她接著說道：「現在的心情，實在難以用言語形容，我認為這一切當然都是努力的成果，接下來我會更加努力，希望能持續寫下更好的紀錄。」

安洗瑩創下新紀錄之後，想要挑戰更高的目標，安洗瑩希望能在明年名古屋亞運、世錦賽奪金，同時也期盼能達成「超級大滿貫」，單季包辦4大超級1000系列賽的女單冠軍，全部都很想挑戰看看。

安洗瑩將會持續進步，她表示：「每次看到男子單打選手比賽時，常常會想『怎麼可能打出那樣的表現？』我也會希望自己能做到那樣的程度，而且我相信，總有一天我可以打出接近男單水準的表現。」

