MLB》因潛水艇強投遭藍鳥DFA 前道奇左投轉戰守護者後又被DFA

布魯爾在被藍鳥DFA後，守護者透過現金交易到他後又因簽約將他DFA。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕守護者先前透過現金交易換來藍鳥左投布魯爾（Justin Bruihl），並將去年季後賽砲轟洋基「Big Christmas」（大耶誕）諾埃爾（Jhonkensy Noel）給DFA，如今他們因為簽下阿姆斯壯（Shawn Armstrong），選擇讓布魯爾再次被DFA。

守護者一開始為了補強牛棚戰力，將因為羅傑斯（Tyler Rogers）加盟而被藍鳥DFA的左投布魯爾，透過現金交易至陣中，並把諾埃爾給DFA。不過球隊為再度強化牛棚陣容，選擇以1年550萬美元，附帶2027年共同選擇權的合約簽下阿姆斯壯，為了騰出40人名單空間，才剛到來的布魯爾便又被DFA。

現年35歲的阿姆斯壯本季在遊騎兵效力，多達71場出賽有2場是先發，拿下4勝3敗，9次救援成功，12次中繼成功，防禦率2.31，74.0局投球速出74K，每局被上壘率僅0.81，但季末遊騎兵未續約讓他成為自由球員，如今將加入守護者牛棚一員。值得一提的是，阿姆斯壯在2011年選秀會第18輪被守護者選中，且在2015年登上大聯盟，直到2018年才轉戰水手，因此這筆簽約對他來說算是重返生涯起點。

布魯西爾生涯從道奇出發，今年他跟藍鳥簽下小聯盟約並順利在大聯盟開季，整季出賽15場，13.2局送出18K，防禦率5.27，三振率27.7%、滾地球率46.2%，保送率是偏高的10.8%，但他的BABIP（球被打進場內形成安打機率）高達4成59，導致他帳面成績不佳，守護者將他納入陣中，原本有望被調整成牛棚即戰力，但仍直接被得到大聯盟約的阿姆斯壯給擠掉位置。

