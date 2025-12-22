MLB》外界曾估有50億大約... 美媒分析村上宗隆只簽2年10億約的原因

村上宗隆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子25歲強打村上宗隆今天以2年3400萬美元合約（約新台幣10.8億元），加盟芝加哥白襪，合約年限和金額不如先前外界預期的大約。《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）分析，村上宗隆有可能想透過短約來打出身價，再去爭取高薪長約。

曾單季締造56轟壯舉、日職生涯8年累積246轟的村上宗隆，季後透過入札制度挑戰大聯盟，原本外界預期他在自由市場能獲得大約，像是《The Athletic》記者布里頓（Tim Britton）曾預測村上宗隆能獲得的金額將會是8年1.585億美元（約新台幣50億）。

《ESPN》指出，大聯盟球隊對於村上宗隆在守備端的疑慮，他能守一、三壘，加上面對好球帶內的球種有揮空率偏高的問題，導致市場反應比預期冷淡。

《ESPN》分析，雖然有球隊嘗試用較低金額的長約簽村上宗隆，但村上最終選擇高年薪、短約的方案，讓他有機會證明能適應更高強度的大聯盟投球。如果村上能辦到，他將在27歲成為自由球員，有機會爭取一份大約，與近年多位自由球員在市場不如預期的情況下，先簽短期合約，再爭取長約。

村上宗隆近3年在日職的被三振率偏高（每年都超過28％），以及72.6％的好球帶內擊球率（若放在今年大聯盟將是倒數第二低），都顯示出他在進攻端可能存在缺點。《ESPN》舉例，像是巨人強打德弗斯（Rafael Devers）這樣高揮空率的打者，進攻端仍保持高產出能力。

白襪隊去年整季只擊出165發全壘打，在全美聯15隊中排第14名。村上宗隆有望為白襪隊增添長打火力。

白襪隊總共花4057.5萬美元簽下村上宗隆，包含要給657.5萬美元的入札金給村上的母隊養樂多燕子。

