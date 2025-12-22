自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》紅襪休季二度與紅雀做交易 換來生涯172轟的強打康崔拉斯

2025/12/22 09:27

康崔拉斯。（資料照，美聯社）康崔拉斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，紅襪隊今天與紅雀隊做出交易，換來強打一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）。

《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）指出，紅襪隊在這筆交易中，獲得康崔拉斯、以及800萬美元現金（用於分攤剩餘4150萬美元的薪資）。而紅雀隊獲得菜鳥投手多賓斯（Hunter Dobbins）、右投法哈多（Yhoiker Fajardo）、右投艾塔（Blake Aita）。

現年33歲的康崔拉斯今年在紅雀隊出賽135場，交出20轟、80分打點，打擊率2成57，整體攻擊指數（OPS）為0.791。

康崔拉斯生涯前7年效力小熊，他在2022年季後以5年8750萬美元轉戰紅雀，生涯三度入選明星賽。康崔拉斯在大聯盟打滾10年，累積172轟、平均打擊率2成58。

康崔拉斯原本是名捕手，由於他的蹲捕能力出現問題，因此近年主要擔任一壘手和指定打擊。康崔拉斯今年以先發一壘手出賽120場，根據進階數據出局製造值（Outs Above Average，OAA）顯示，康崔拉斯以「+6」排全大聯盟一壘手第四高。

現年26歲的多賓斯今年首度踏上大聯盟舞台，整季出賽13場有11場先發，交出4勝1敗、防禦率4.13的成績，共投61局賞45次三振，每局被上壘率為1.28。

這是紅襪在這個休賽季第二次與紅雀做交易，前一次是在11月底，紅襪送出右投費茲（Richard Fitts）、潛力左投克拉克（Brandon Clarke），向紅雀隊換來明星強投葛雷（Sonny Gray）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中