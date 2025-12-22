MLB》紅襪休季二度與紅雀做交易 換來生涯172轟的強打康崔拉斯

康崔拉斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，紅襪隊今天與紅雀隊做出交易，換來強打一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）。

《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）指出，紅襪隊在這筆交易中，獲得康崔拉斯、以及800萬美元現金（用於分攤剩餘4150萬美元的薪資）。而紅雀隊獲得菜鳥投手多賓斯（Hunter Dobbins）、右投法哈多（Yhoiker Fajardo）、右投艾塔（Blake Aita）。

現年33歲的康崔拉斯今年在紅雀隊出賽135場，交出20轟、80分打點，打擊率2成57，整體攻擊指數（OPS）為0.791。

康崔拉斯生涯前7年效力小熊，他在2022年季後以5年8750萬美元轉戰紅雀，生涯三度入選明星賽。康崔拉斯在大聯盟打滾10年，累積172轟、平均打擊率2成58。

康崔拉斯原本是名捕手，由於他的蹲捕能力出現問題，因此近年主要擔任一壘手和指定打擊。康崔拉斯今年以先發一壘手出賽120場，根據進階數據出局製造值（Outs Above Average，OAA）顯示，康崔拉斯以「+6」排全大聯盟一壘手第四高。

現年26歲的多賓斯今年首度踏上大聯盟舞台，整季出賽13場有11場先發，交出4勝1敗、防禦率4.13的成績，共投61局賞45次三振，每局被上壘率為1.28。

這是紅襪在這個休賽季第二次與紅雀做交易，前一次是在11月底，紅襪送出右投費茲（Richard Fitts）、潛力左投克拉克（Brandon Clarke），向紅雀隊換來明星強投葛雷（Sonny Gray）。

