MLB》10億約加盟白襪 村上宗隆秀英文自我介紹、發長文表達感謝

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子25歲強打村上宗隆今年季後透過入札制度挑戰大聯盟，如今以2年3400萬美元合約加盟白襪（約新台幣10.8億元）。白襪官方社群媒體X今PO出村上宗隆秀英文自我介紹的影片，「Hello 芝加哥，我的名字是村上宗隆，叫我Mune。我很開心來到芝加哥！Yes！」

曾待過白襪隊、前養樂多監督高津臣吾今天在社群媒體IG發文說，「好開心啊...要去現場應援才行。」高津臣吾曾在2004年短暫效力過白襪，前羅德名將井口資仁、前中日龍球星福留孝介也分別效力過白襪。村上宗隆成為白襪隊史第4位的日本籍選手。

請繼續往下閱讀...

村上宗隆今天在社群媒體IG發文寫道，「從我開始打棒球的時候起，一直陪伴我、指導我的許多人，非常感謝你們。」村上宗隆也感謝養樂多的球團相關人士、隊友們、監督、教練團。

「最重要的是在天國的衣笠會長（已故球團會長衣笠剛），我終於站上起跑線，不能和會長分享這一刻，感到很遺憾，但彷彿能聽到從天國傳來『村上，恭喜你。不過，從現在才正要開始，加油』的聲音。我會盡全力努力。」村上宗隆說道。

村上宗隆也感謝已故的養樂多吉祥物燕九郎操偶師，「還有無論何時都來迎接我的燕九郎！今後也請繼續守護者我。」

村上宗隆在文末寫道，「從這裡開始又將開始一條新的道路，能在芝加哥白襪打球，能到夢寐以求的大聯盟舞台打球，現在對這個成為現實的狀況感到非常興奮。最後，感謝在日本一直為我應援的球迷們，今後也請繼續給我鞭策和鼓勵。」

村上宗隆からのメッセージ



A message from Mune pic.twitter.com/Z0J2BtEDWn — Chicago White Sox （@whitesox） December 21, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法