日職》台灣重砲林安可有競爭者！西武獅網羅本季大聯盟6轟的洋砲

〔體育中心／綜合報導〕日職西武獅今天宣布，網羅30歲美國籍洋投威南斯（Allan Winans）、以及25歲多明尼加籍洋砲卡納里奧（Alexander Canario），將與台灣強打林安可當隊友。

威南斯今年效力過洋基，他在大聯盟出賽3場有1場先發，吞下1敗、防禦率8.68。威南斯還待過勇士隊，大聯盟3年生涯合計出賽11場，累積1勝5敗、平均防禦率7.48。

卡納里奧本季效力過海盜隊，出賽87場交出6轟、20分打點，打擊率2成18，整體攻擊指數（OPS）為0.612。卡納里奧在大聯盟待過3個賽季，合計出賽108場，累積8轟、平均打擊率2成29。此外，卡納里奧在小聯盟共7年，累積109轟，平均打擊率2成61。

日媒《Full-Count》報導，西武球團本部長廣池浩司說，卡納里奧是一名擁有豪邁揮棒、以及長距離打者特有擊球仰角的外野手，年齡僅25歲、很年輕，對於競爭洋將名額抱持正面態度。廣池浩司也提到，卡納里奧擁有強勁臂力的守備能力，能因應各種運用方式，也是球隊決定獲得他的關鍵，期待他能發揮長打能力。

卡納里奧的守備位置為外野手，與林安可相同，新賽季兩人將競爭外野位置。不過卡納里奧是右打者，林安可則是左打者。

