NBA

NBA》斑馬替補繳雙十 福克斯砍27分率馬刺輕取爐主巫師收3連勝

2025/12/22 10:48

溫班亞瑪。（路透）溫班亞瑪。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今天作客巫師，當家控球福克斯（De'Aaron Fox）飆進5顆三分球、砍27分，率隊以124：113輕取聯盟爐主巫師，收下3連勝。

馬刺今天在首節打完暫時以2分落後，但在第2節火力全開，該節尾聲柯內特（Luke Kornet）、卡瑟爾（Stephon Castle）接力灌籃，帶動球隊士氣，全隊單節灌進43分，半場打完馬刺取得69：49領先。

馬刺福克斯在上半場拿下15分全隊最高，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）14分次之；巫師方面得分集中在武克切維奇（Tristan Vukcevic）身上，他一人包辦16分。

巫師在第3節嘗試反擊，該節尾聲連拿6分，並末節開局一度追到個位數差距，柯內特隨即用灌籃反擊，穩住馬刺領先氣勢。不過，巫師在比賽尾聲靠著麥考倫（CJ McCollum）發揮再度追上，但也無力逆轉戰局，無緣本季第6勝，持續在聯盟墊底。

馬刺今天7人得分上雙，福克斯貢獻27分、7籃板全隊最高，柯內特20分、12籃板，近期都從替補出發的溫班亞瑪今天提早收工，僅打了22分鐘拿下14分、12籃板。巫師方面，卡林頓（Bub Carrington）攻下21分全隊最高。

