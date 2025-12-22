自由電子報
體育 棒球 中職

中職》徐若熙正式加盟軟銀 味全龍：深感榮耀

2025/12/22 11:06

徐若熙。（味全龍球團提供）徐若熙。（味全龍球團提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍球團今（22）日正式宣佈，陣中投手徐若熙選手於今年球季結束後行使旅外球員權利，將於2026年賽季加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，正式展開旅日職棒生涯。徐若熙也將帶著象徵王牌投手的「18號」球衣，將他在中職賽場展現的頂尖實力，帶往福岡軟銀鷹的投手丘。

徐若熙選手自2019年以選秀首輪身分加入味全龍以來，憑藉卓越的投球天賦與堅毅自律的職業態度，迅速成長為球隊核心戰力，更是中華職棒近年最具代表性的領銜投手。此次獲得日本職棒勁旅福岡軟銀鷹隊的青睞與肯定，球團深感榮耀，這不僅是對選手個人實力的極高評價，也是台灣棒球人才培育邁向國際的指標。

球團由衷感謝徐若熙選手效力期間對味全龍的全力付出與重要貢獻。他在場上不僅展現出宰制級的王牌壓制力，其高度的專業精神與自我要求，更為隊中年輕選手樹立了優良典範。雖然對於他的離隊感到不捨，但球團始終秉持支持本土選手挑戰世界頂尖舞台的初衷，由衷祝福他在日職賽場成就輝煌。

味全龍領隊丁仲緯表示：「祝福若熙在新的環境中持續精進實力、穩健成長，在日職賽場上發光發熱，朝向更遠大的目標邁進。同時，我們也深感榮幸能與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，期盼透過雙方的深度交流，推動球團全面進化，為台灣棒球環境注入更多能量。」

而軟銀主辦的徐若熙加盟儀式，預計26日舉行，軟銀鷹首席棒球主管城島健司將出席，並在中華職棒、味全龍隊及母校平鎮高中的貴賓見證下，進行加盟儀式。

