NBA》瘋狂飆分大戰！公牛轟152分險勝老鷹 兩隊拿超過300分締造紀錄

布澤利斯。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕公牛和老鷹今天上演瘋狂飆分秀，雙方都攻下超過150分，最終公牛在布澤利斯（Matas Buzelis）砍28分帶領下，以152：150險勝老鷹，收下3連勝。兩隊締造本季最高分一戰，這也是史上第8次在正規4節比賽打完後，雙方得分都超過150分的比賽。

公牛今天在上半場打完取得83：73領先，刷新球隊本季半場得分新高，但下半場老鷹展開反擊，雙方持續飆分，最終公牛僅以2分差險勝，但公牛團隊單場砍下152分締造本季最高得分紀錄。公牛今9人得分上雙，布澤利斯繳28分全隊最高，懷特（Coby White）21分次之，團隊命中率高達58%。

老鷹方面，全隊5人得分上雙，強森（Jalen Johnson）攻下36分、11籃板、9助攻準大三元，T.楊恩（Trae Young）貢獻35分，團隊命中率也達到52%。

ESPN統計指出，這是NBA史上第8場雙方在例行賽4節正規時間打完後，得分均超過150分的比賽，過去35個賽季當中，一共出現3次；而勇士在美國時間1990年11月2日以162：158擊敗金塊一戰，則締造了NBA史上例行賽得分最高紀錄。

