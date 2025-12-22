自由電子報
體育 棒球 日職

日職》對生涯起點味全龍深深感謝 徐若熙榮幸加入軟銀

2025/12/22 11:30

徐若熙。（資料照，記者塗建榮攝）徐若熙。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊今天稍早公告，提出旅外球員申請的徐若熙正式轉戰日職軟銀。而軟銀同步公告徐若熙的加盟，對這位新外援投手表達歡迎。

軟銀官方公告中，徐若熙透過球團表示：「能夠獲得福岡軟銀鷹的肯定與信任，給我機會挑戰更高層級的舞台，我由衷感到感謝。能成為一支擁有悠久歷史與豐富戰績的球團一員，我感到非常榮幸。為了不辜負球團的期待，未來無論每日訓練或比賽，我都會全力以赴。」

徐若熙也說：「同時，我要向自從我展開職業棒球生涯以來，給予我成長機會與最大支持的味全龍球團，表達最深的感謝。味全龍是我職業生涯的起點，這一點今後永遠不會改變。我將在新的環境中持續追求更大的成長，並以場上的表現，回報一路支持我的所有人。」

軟銀主辦徐若熙加盟儀式，預計台灣與日本各辦一次，台灣的加盟儀式訂於本月26日，屆時，徐若熙將與軟銀鷹首席棒球主管城島健司一同出席，並在中華職棒、味全龍隊及母校平鎮高中的貴賓見證下進行加盟儀式。

