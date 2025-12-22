自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》特攻再補強！ 找來前夢想家洋將貝奇助拳

2025/12/22 11:38

貝奇。（中信特攻提供）貝奇。（中信特攻提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北中信特攻籃球隊持續補強外援戰力，球團今宣佈與美國籍大前鋒「貝奇」（Beau Beech）簽約，貝奇已於昨晚抵達台灣，預計明日投入球隊訓練，未來將披上2號戰袍。

31歲的前鋒貝奇，身高203公分、體重95公斤，職業生涯曾征戰美國及歐洲多國聯賽，累積豐富實戰經驗，去年來台效力福爾摩沙夢想家期間亦展現穩定得分火力與全能身手。2025-2026賽季，貝奇轉戰克羅埃西亞聯賽（CRO-1）及亞得里亞海聯賽（ABA-1），整體表現穩定，外線投射能力依然出色。

特攻對貝奇寄予厚望，總經理劉志威表示：「期待貝奇憑藉成熟的賽事經驗與優異的外線投射能力，補強球隊鋒線進攻火力，不僅能增加外線攻擊選項，也有助於提升整體進攻流暢度與比賽節奏，為特攻注入即戰力。」球團亦期盼貝奇能迅速融入特攻團隊球風，建立良好化學效應，在體系中發揮影響力，協助球隊爭取更多勝利。

目前特攻外援戰力包含大前鋒馬可（Marko Todorovic）、小前鋒飛克（Viktor Gaddefors）、中鋒內馬（Nemanja Radovic）及後衛霸夫（Pavlin Ivanov），球團期待貝奇的加入，讓球隊以更全面的戰力迎戰接下來的賽事。

貝奇則說：「很開心可以回到台灣，也很感謝中信特攻球團給我這個機會，我很興奮可以加入陣容極具競爭力的球隊，我將盡我所能，替球隊拿下每一場勝利，邁向總冠軍。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中