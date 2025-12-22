自由電子報
MLB》對日職打者有疑慮？ 官網分析村上宗隆只拿2年短約的原因

2025/12/22 12:53

村上宗隆。（資料照，法新社）村上宗隆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子25歲強打村上宗隆季後透過入札制度挑戰大聯盟，如今以2年3400萬美元合約加盟白襪（約新台幣10.8億元），合約長度和總額都不如外界預期。大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）分析，這可能是大聯盟球隊對於村上宗隆這種類型的打者，變得更加謹慎。

費桑德撰文指出，村上宗隆的2年3400萬美元合約，在合約長度和平均年薪，都不如紅襪日籍好手吉田正尚的5年9000萬美元合約，「考量到吉田在大聯盟的長打數據，並沒有如預期般發揮，難道整個業界對NPB（日職）打者開始產生懷疑？」

費桑德接著提到，「我不知道業界是否會NPB打者有疑慮。在我看來，更像是大聯盟球隊對於『村上這種類型的打者』變得更謹慎。吉田在日本7個賽季，是一名頂尖的Contact型打者，在日本7年生涯平均擁有高打擊率（0.326）和上壘率（0.419）。吉田當年簽下更長的合約長度、略高的平均年薪，當時也有不少人認為，紅襪開出的價碼確實稍微偏高。」

費桑德分析，雖然村上宗隆具備頂級的長打能力，多數的大聯盟球探認為這樣的長打火力能轉移至大聯盟，但外界擔心他的揮空率的問題，以及面對大聯盟等級的投手群時，這問題可能會變得更嚴重。如今村上拿到2年約，他有2年的時間來證明自己。

連3年百敗、今年整季吞102敗的白襪，近2年都是美聯中區墊底。費桑德指出，白襪隊有空間冒險簽下一位「高風險、高報酬」的球員，例如村上宗隆，「如果他在球季第一個月每場比賽吞2次三振，不會像在期待很高的爭冠球隊那樣，面臨立即坐板凳的壓力。芝加哥可以給村上時間去適應和調整，如果他打出來了，白襪隊就得到一位未來的建隊基石，或是擁有一位極具交易價值的籌碼。」

