MLB》日職248轟的巨人軍主砲岡本和真 傳國聯倒數第三的海盜有興趣

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子強打村上宗隆以2年3400萬美元加盟白襪，而另一名日職強打、讀賣巨人球星岡本和真，根據《匹茲堡郵報》記者畢茲利（Colin Beazley）報導，傳出海盜隊對岡本和真有興趣，雙方甚至有過幾次線上會議。

岡本和真季後透過入札制度挑戰大聯盟，期限是在美國時間明年1月4日。紅襪、藍鳥曾傳出對岡本和真有興趣，但紅襪今天透過交易換來明星一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）後，追求岡本的可能性降低。

而藍鳥正考慮是否簽回明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette），或是把目標轉向明星外野塔克（Kyle Tucker）、明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）這樣的強打。

海盜今年例行賽打出71勝91敗排國聯倒數第三，團隊打線整季僅117轟是全大聯盟30隊墊底，團隊打擊率2成31排全大聯盟第28名，休賽季目標之一是補強打線，海盜在休季傳出想爭奪費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），但最終史瓦伯續留費城。

現年29歲的岡本和真，本季受到傷勢影響，出賽69場，交出15轟、49分打點，打擊率3成27，整體攻擊指數（OPS）為1.014。岡本和真曾在2023年交出單季41轟成績，生涯三度摘得中央聯盟全壘打王、兩座央聯打點王。

岡本和真生涯在日職11年，累積248轟、717分打點，平均打擊率2成77。守備方面，岡本和真拿過兩座央聯三壘金手套、一座央聯一壘金手套。

