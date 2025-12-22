自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》聖誕公益義賣圓滿落幕！善款超過10萬

2025/12/22 13:43

TPBL聖誕公益義賣總募款所得。（聯盟提供）TPBL聖誕公益義賣總募款所得。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL在耶誕節前夕舉辦的聖誕公益義賣活動順利落幕，本次活動募得善款 NT$102,800，將全數捐贈予巴克幫浪犬之家、至善社會福利基金會、家扶基金會及勵馨基金會，以實際行動支持多元公益。

本次義賣活動吸引大量球迷熱情參與，七支球隊球員及聯盟秘書長慷慨捐出珍貴物品，國王林書緯提供搭配國王黃色球衣的練習鞋，戰神雷蒙恩也捐出了自己非常喜愛的實戰球鞋；雲豹的高錦瑋捐出了兩款頭帶，以及最貼合自己腳型的實戰球鞋；海神的胡瓏貿則捐出曾對位 NBA球星卡森斯（ DeMarcus Cousins ）的實戰球鞋，並提到穿這雙球鞋時勝率特別高。

特攻阿巴西捐出了 2022-23 賽季幫助球隊封王的冠軍球衣，他表示，那一年對自己意義重大，希望帶走球衣的球迷也能「一起變強」；攻城獅的曾柏喻同樣捐出了實戰球衣，這件球衣見證了他在職業生涯第二年拿下年度進步獎的榮譽；夢想家的前鋒馬建豪則提供自己首次入選成人國家隊的球衣，讓這份珍貴的回憶能夠延續。聯盟秘書長王志群則慷慨捐出過去在國家隊使用的整套隊服，為這次義賣增添意義非凡的收藏價值。

聯盟會長莊瑞雄表示，「特別感謝所有捐贈物品的球員，以及每一位熱心參與義賣、用行動支持公益的球迷。籃球的價值不僅在於場上的勝負，更在於凝聚人心、傳遞愛與關懷。」

